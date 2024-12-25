財劃法三讀恐牽動1200億勞保撥補 洪申翰：確實有憂慮

立法院20日三讀「財政收支劃分法」部分條文，中央預算恐減少3753億元，牽動到勞保基金1200億元撥補。勞動部長洪申翰今坦承包括勞保基金撥補、育嬰留停津貼、產檢假與陪產檢假都可能受到潛在影響，勞動部有此疑慮，會進一步跟行政院討論，努力爭取降低影響性。

勞動部今舉行114年新制記者會。談及財劃法，洪申翰說，因中央整體預算減少3753億，等於非法定支出減少近3成，因此勞動部所屬業務的非法定支出，包括勞保基金撥補、育嬰留職停薪津貼、產檢假與陪產檢假薪資補幾個重要計畫都會潛在受到影響，過去由中央出錢協助勞工的朋友的計畫未來恐怕出現財務缺口，「我們確實有憂慮」。

他強調，不希望勞工權益減損，但實際受影響多少還需要跟行政院討論，他會努力爭取降低影響性。

至於若勞保撥補受影響，是否考量將勞保撥補明文入法？洪申翰未正面回應，僅回答整體影響程度仍待討論，沒有說一定要入法或不入法，不排除各種可能作為，前提是確認影響多少，各種可能情境都會做相關研議跟準備。