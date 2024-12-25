【重磅快評】中央對財劃法搞認知作戰 部會淪政治打手

就在財劃法三讀通過後的第二天，先是財政部、主計總處出來開記者會，昨天是經濟部等部會接力，與行政院口徑一致，全都在講財劃法通過後衝擊有多大。俗話說，錯誤的政策比貪污可怕，現在是虛假的訊息比執政不力還可惡，政院全面發動認知作戰，財經部會已淪為政治打手。

立院通過的三法當中，執政黨最在意的是財劃法，因為這涉及中央能不能夠繼續集錢跟集權。這也是為何財劃法歷經25年都修不了的主因，誰在中央執政，都想把最多的錢及權緊緊握在手裡。現實情況是，中央透過補助款的方式把大量預算撥給「血統純正」的地方政府，在野的地方政府無法獲得執政的中央政府關愛，逼得在野黨只好修財劃法來爭取更多錢來建設地方。

賴政府在財劃法這件事上，事前不提政院版，事後只講負面影響，擺明就是「消極阻擋、積極抹黑」。當然民進黨可以質疑，在修法的過程中未經充分討論，但這不就是因為行政院不願提出版本，根本不想討論導致的必然結果嗎？民進黨也可以說，在統籌分配款的公式上是不是合理，還有哪些細節待討論，財政部跟主計總處本來應該要理性地分析，怎麼是塑造財劃法成了十惡不赦的法？

財政部是負責「收」，主計總處是負責「支」，關於中央與地方政府的這一本帳，這兩個部會最清楚。但是這兩個部會不但沒有向人民說清楚，還以片面或錯誤的數據來恐嚇人民。簡單地說，在高達3兆1千多億元的中央政府總預算裡，釋出3753億元到地方，一來比重只占十分之一，二來又不是丟到水裡，難道會像政院說的，武器買不了、社會福利支出縮水，甚至連颱風、地震來襲，中央政府都可以撒手不管？

其實，財政部早在國民黨推出的修法版本之前，就已擬好行政院版本，是行政院不肯送出這個版本，因為他們壓根就不想討論跟通過財劃法。等到在野黨聯手三讀通過財劃法，這才假裝驚訝地說，半年後可提出政院版，當然就是想以拖待變。

財劃法三讀後，各部會聯手並接力批評，中央政府更成了假消息的大本營，舖天蓋地進行認知作戰。像行政院發言人李慧芝前天表示，明年度總預算會受到嚴重衝擊，可能甚至需要重新編列。重編預算茲事體大，果然今天就遭自己人打臉，財政部長莊翠雲在立法院備詢時反問，「我們有說要重編嗎？」同一個行政團隊竟沒套好招。

年久失修的財劃法本就該修，阻擋不成就抹黑，賴政府難道想耍賴？