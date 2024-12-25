財劃法修法北市增416億 藍黨團曝：優先用於捷運、校舍

財劃法修法通過，據財政部初步試算，台北市的普通統籌分配稅款將額外增加416億元，增幅59.8%。對於，國民黨北市議會黨團書記長張斯綱表示，未來這筆額外財源將為台北市的整體發展注入新動力，北市府計畫擬將新增財源投入捷運等綠運輸興建，以及校舍改建、親水親山城市、運動場館等。

國民黨北市議會黨團指出，財政收支劃分法超過25年未修，導致中央與地方政府財源長期分配不均，修法早已是不分黨派、縣市的共識。過去台北市對於稅收的貢獻並未合理反應在獲分配的資源上，例如台北市對統籌分配稅款的貢獻高達41%，但實際分回的部分僅15%。

張斯綱表示，國民黨團誠摯感謝並支持，此舉將擴大分配地方財源並提升地方的財政自主能力，對於台北市和各縣市政府都有很大的實質挹注。

張斯綱也指出，未來這筆額外財源，北市府計畫擬將新增財源投入持續推動包括南北環、東環、民生汐止線等綠運輸建設，以及校舍改建、人本空間改造、親水親山城市、運動場館等。黨團在議會也會持續監督與審查，確保市府預算每一塊錢都為全體市民所用，提升台北市城市競爭力並改善市民生活品質，打造台北市成為世界一流首都。