財劃法修正通過 吳釗燮：國防部預算估少800億

立法院三讀通過財劃法修正案，國安會議秘書長吳釗燮今天表示，第一島鏈國家都增加國防預算來面對中國騷擾、威脅，台灣不但沒增加還減少，將嚴重衝擊建軍備戰及後勤維修的能力。

立法院司法及法制委員會今天審查總統府主管部分預算，吳釗燮會前受訪指出，每年政府總預算都有固定的額度，今年在各部會審查工作時，忽然有一個財劃法，需要從政府總預算拿掉3700多億的金額，會影響現在各部會目前正在審查的工作。依行政院粗估，如果財劃法一旦實施，國防部預算會受到嚴重衝擊，預估會少800億，比例會下降28%。

吳釗燮表示，從區域情勢來看，中國對於周遭國家，尤其第一島鏈國家的威脅、騷擾態勢嚴重，其他第一島鏈國家不斷增加國防，來面對新的情勢，比如日本增加16%、韓國增加4.5%，可是威脅最嚴重的台灣不但沒有增加，還要下降，這會嚴重衝擊建軍備戰、後勤維修的能力。

吳釗燮說，很多國家如果看到我國國防預算下降，可能會覺得沒有自我防衛的決心，如果沒有增加，反而下降30%，這樣會送出錯誤訊息，外界會覺得我國根本沒有想要防衛自己，理念相近國家，可能就會不協助台灣，這樣的結果會很嚴重，需要有更縝密的討論來面對這樣的狀況。