行政院稱明年度總預算或需重編 莊翠雲打臉：已送立法院

立法院日前三讀通過修正財政收支劃分法，行政院發言人李慧芝前天表示，明年度總預算會受到嚴重衝擊，可能甚至需要重新編列。不過，財政部長莊翠雲今天在立法院備詢時表示，「我們有說要重編嗎？」

立法院財政委員會今天審查行政院函請審議「菸酒稅法部分條文修正草案」等案，國民黨立委林德福明年度總預算是否重編，莊翠雲表示，114年度的預算行政院已經送立法院，目前立法院已經在審議當中，有關財劃法三讀通過以後，對中央施政的相關窒礙，財政部已經跟主計總處在研議。

林德福詢問，要不要重編？要重編的話就，不要再審了，不重編繼續審，這等於是憲政的爭議，引起憲政爭議。

莊翠雲表示，114年下周就開始了，怎麼重編？除了中央之外，地方預算已經完成相關審議，22個縣市只剩下3、4個縣市沒有完成審議，這部分茲事體大，財政部也會跟主計總處、行政院一起商量、討論，相關行政救濟的措施都在評論中。

面對莊翠雲遲遲不願正面回答是否要重編，林德福不滿表示，你把這些委員當什麼，讓你們耍來耍去，你們可以任意說預算重編，現在都在審，「你們講話算數嗎？ 」莊翠雲回嗆，「我們有說過要重編嗎？」

林德福說，財政部說這個預算今年度怕預算不夠，但他統計過，4年總共超徵1兆8千多億，這茲事體大，部長做任何事情要深思熟慮。莊翠雲說，他們一定是深思熟慮。