新版財劃法 北市估增4百多億擬改建老校舍、蓋社宅

立法院通過財劃法修法，北市秘書長李泰興估北市明年統籌款將增400多億，議員曾獻瑩要求提早因應規畫，李泰興表示會透過追加預算編列，送議會審查，大方向擬用於加速老舊校舍改建、社宅興建、還有治水計畫等。

新版財劃法通過後，北市府預估明年將增加400多億元中央分配稅款，議員曾獻瑩要求北市府應該要提前規畫增加的經費，並且提前試算。市府表示，目前初估可能會用於加速老舊校舍改建、三處社宅興建、治水計畫、加速淡水河岸基隆河沿岸改善、警消廳舍老舊市場改建、捷運興建等。

不過李泰興也提到，據了解，中央會將一些職權下放到地方，還是要看中央有哪些權責下放，因過去中央補助執行業務要移轉到地方，就要自己吸收，就會要有相對的預算編列支出，例如社福預算等，過去中央負責，變成這些錢要地方編列自己負擔。