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冷眼集／綠不提案又跑票 表決輸了還情勒

聯合報／ 本報記者黃婉婷侯俐安
立院上周三讀通過選罷法、財劃法和憲訴法修正案，朝野爆發激烈衝突。圖／聯合報系資料照片 蔡晉宇
立院上周三讀通過選罷法、財劃法和憲訴法修正案，朝野爆發激烈衝突。圖／聯合報系資料照片 蔡晉宇

財政收支劃分法三讀後，執政黨批評藍白多數暴力、傷害民主，府院黨總動員，各部會接力訴諸缺錢將中斷既有補貼、政策，大展「情勒之術」，但姑且不論各種「誇飾法」，當事實真相逐一被揭開，當初政院不提案、綠委投票又缺席，表決輸了，怪誰？

財劃法三讀後，行政院長卓榮泰先是喊出「救災無力論」，又大動作找來財主單位強調新法窒礙難行，接著，經濟部、環境部、農業部、衛福部等各部會接力打空戰，輪流列舉各項行之有年的民生補貼、基礎建設，感嘆未來中央無能為力了、明年只能靠地方自籌。

姑且不論過去八年國稅超徵就超過一點八兆，還編列二點五兆特別預算，中央享有高成長率、高占比的國稅，本有餘裕和地方分享財政剩餘。部會被列舉的財源，有些甚至來自指定用途的國稅、中央特種基金等，非統籌款範圍，根本不受排擠。

與其輪流洗風向，不如先檢討為何執政黨不提案。過去廿五年，國、民二黨都曾數度提出財劃法修正案，民眾黨進入立院後也提出版本。賴總統雖曾解釋入主中央後的為難，但當財劃法歷經政治環境變遷，輿論也多主張儘早修法，若認為國民黨版不周延，為何行政院拒絕提案？

其次，財劃法修正、執行真不可為？首先，財政部近乎收攏分配指標，只差討論權重及搭配事權下放配套修法，其次，政院曾提出折衷方案，允半年內提草案換取暫緩表決，另觀察財主官員發言，可知執行新法在技術上非不可行。

檢視這場亂局：先有政院選擇性消極，又有四綠委跑票。此時上演的情緒勒索之術，究竟是在煽動對立，還是遮掩自己的不作為？

財劃法

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