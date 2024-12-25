財劃法修法5部會接力哭窮 藍轟恐嚇人民

立法院三讀修正財政收支劃分法，財政部推估中央要釋出三七五三億元給地方政府，繼行政院大動作說明新法爭議後，昨天執政黨各部會接力「訴苦」盤點將刪減的預算與政策。國民黨也連連「闢謠」，強調新法修正後，福利政策一樣都不會少。

經濟部長郭智輝昨親自主持記者會，盤點修法後恐需刪減約三百億元預算，包含科技研發也會受影響。產業技術司長邱求慧說，政府邀美光等國際公司來台設廠，若受修法影響，台灣無法履約，「可能影響國際聲譽」。

環境部長彭啓明在一場記者會主動提及，本來宣布兩年內要處理掉露天垃圾山，之後能協助的量能會變得有限。淨零碳排、運具電動化、水質改善、毒化災應變等，過去都是中央補助地方，未來需靠地方自籌。

衛福部長邱泰源受訪時說，衛福部預算恐短少二成八將衝擊育兒補助、不孕症補助、癌症篩檢、成人健檢、百億癌藥基金、社福安全網。

農業部長陳駿季則透過影片表示，初估修法將影響農業部約二五○億元，包含農民職業災害保險、就學金獎助、喪葬補助津貼等三項農民福利受影響，肥料、農業用電等補貼都會有折扣。

客委會主委古秀妃到台中翁子國小參加活動也說，客委會每年有九億工程款，財劃法修法後不可能再接受新案補助；台中市客委會上周爭取補助東勢客家園區修建工程，原審查通過一點五億元，這筆預算已完全不能支付。

對此，立法院副院長江啟臣則回擊，中央政府近三年超徵稅收約一點三四兆元，今年超徵上看五一○○億元，分配三七五三億元給地方政府，仍有一三○○億元剩餘，「民進黨政務官把政治帶入校園，身為政務官無力推動政策，沒有擔當」。

國民黨則祭圖卡闢謠，此次修法將中央超徵稅收與財政賸餘釋出，讓地方更能改善基層民生、基礎建設。現有補貼絕不會被刪減；不會影響救災；地方建設不會因此延宕；更不會影響中央重大建設，中央仍有至少九千億元可用，足夠支應全國性重大建設與緊急需求，民進黨瞎扯各種「修法毀國」的恐嚇言論，意圖混淆視聽。

地方首長也隔空喊話，高雄市長陳其邁表示，北市財源增加四一六億，比原本首都加給多近二倍以上，不合理，應平衡南北差距。台北市長蔣萬安則說，修法後北市分配到的統籌分配稅款下降百分之一點七，跟高雄一樣，修法後把餅做大，可讓六都以外得到實質挹注，盼修法後更落實地方自治與財政自主能力。

至於外傳修正後，北北基桃捷運會延後二至九年。新北市長侯友宜表示「這是不實謠言」，一定如期完成。