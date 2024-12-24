快訊

耶誕前夕傳悲劇！美國境內美航航班因「技術問題」癱瘓 停飛後現況曝

開車突昏迷！副駕妻急按示警燈「仍連撞4車」 新北男無呼吸心跳搶救中

1票之差難擋財劃法…許智傑喊告 黃國昌再爆搭公務車偷跑見吳乃仁

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
立法院會上周排審選罷法、憲訴法與財劃法等三大案，民進黨立委攻占立法院，國民黨立委清空主席台，立法院長韓國瑜在國民黨立委護送下站上主席台，宣布採用舉手表決。記者葉信菉／攝影
立法院會上周排審選罷法、憲訴法與財劃法等三大案，民進黨立委攻占立法院，國民黨立委清空主席台，立法院長韓國瑜在國民黨立委護送下站上主席台，宣布採用舉手表決。記者葉信菉／攝影

立法院會上周三讀財政收支劃分法修正案，民進黨立委許智傑遭指控未在場揚言提告，民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天說，惡意誣告也無法遮醜，許智傑當天搭乘立法院公務車，去找欠國家上億元不還的吳乃仁，難道民進黨主席賴清德看得下去。

許智傑晚間發布採訪通知表示，上周五有參與財政收支劃分法表決，深夜11時46分也有發言表達反對修法，議事結束後前往場外向青鳥群眾致謝，如今遭到點名沒有參與表決，明天將前往台北地檢署提出告訴，並且出示當天影片、照片等證據捍衛清白。

黃國昌稍早透過臉書發文回應，惡意誣告也無法遮醜，聽到許智傑要提告，自己覺得莫名其妙，「我講的都是真的，許智傑是要告什麼」，看完桃園市前市長鄭文燦、民進黨前立委陳明文提出告訴，最後卻反被司法認證的教訓，「民進黨還沒學乖嗎？」

黃國昌指出，立法院上周五表決「財政收支劃分法」第8條，當時有4位民進黨立委不在場，最終民進黨以47比48票輸掉表決，根本就是怠忽職守，執政黨號召抗議的群眾在場外吹風淋雨，幾位民進黨立委跑去與新系大佬吳乃仁聚會，其中一位正是許智傑。

黃國昌說，許智傑今天再次向媒體說謊，強調他沒有錯過任何表決，然而卻迴避最關鍵的問題，民進黨向場外群眾宣稱誓死抵抗、阻擋民進黨團總召柯建銘口中所謂的「亡國滅台計劃」，為何立委許智傑、邱志偉卻跑去與吳乃仁聚會，究竟是什麼宇宙大事，非得在這一天的這一晚，放著群眾在街頭受著不必要的風雨和情緒。

黃國昌還說，許智傑當天搭乘立法院公務車，去找欠國家上億不還的吳乃仁，今天還敢義正辭嚴地說「有心人士不要再轉移焦點」，臉皮厚成這樣，難道賴清德看得下去。

吳乃仁 民進黨 許智傑 財劃法 黃國昌

延伸閱讀

影／民進黨團揚言對憲訴法提釋憲 黃國昌反嗆踐踏多數民意

影／綠委封殺劉靜怡 黃國昌震驚：敢批評民進黨就痛下殺手

蔡壁如有意角逐黨魁邀約見面 黃國昌：工作忙沒有辦法

司法院大法官人事案今投票 民眾黨團進團出只放行1人

相關新聞

財劃法衝擊農業部經費少205億 土石流預警恐停擺

立法院日前通過財劃法修法，農業部今天表示，估受衝擊約新台幣250億元，包括非洲豬瘟防疫、農民用電肥料補貼，攸關民眾安全的...

1票之差難擋財劃法…許智傑喊告 黃國昌再爆搭公務車偷跑見吳乃仁

立法院會上周三讀財政收支劃分法修正案，民進黨立委許智傑遭指控未在場揚言提告，民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天說，惡意誣告也...

財劃法修正恐限縮中央補助 苗栗縣長鍾東錦：縣府有盤算

客委會主委古秀妃今天說，財劃法修正通過，各部會預算刪減近30%，未來補助地方能力將受限。苗栗縣長鍾東錦表示，地方增加收入...

財劃法通過…若經濟部財源少300億電價會漲？經長這樣說

財劃法三讀通過，中央收入減少，地方收入增加，經濟部長郭智輝今天表示，經濟部若按比例刪預算，恐減少300億元經費，影響治水...

財劃法修正經濟部預算恐刪300億 經長郭智輝指恐影響輝達等廠布局

財劃法三讀通過，中央政府被迫釋出3753億元給地方政府，經濟部盤點受影響程度，恐需刪減約300億元，包括公建計劃減少10...

財畫法釋出經費給地方 農業部長陳駿季：嚴重影響農民權益

立法院日前三讀修正「財政收支劃分法」部分條文，根據財政部初步試算結果，中央將多釋出3753億元給地方，農業部長陳駿季表示...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。