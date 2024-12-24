1票之差難擋財劃法…許智傑喊告 黃國昌再爆搭公務車偷跑見吳乃仁

立法院會上周三讀財政收支劃分法修正案，民進黨立委許智傑遭指控未在場揚言提告，民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天說，惡意誣告也無法遮醜，許智傑當天搭乘立法院公務車，去找欠國家上億元不還的吳乃仁，難道民進黨主席賴清德看得下去。

許智傑晚間發布採訪通知表示，上周五有參與財政收支劃分法表決，深夜11時46分也有發言表達反對修法，議事結束後前往場外向青鳥群眾致謝，如今遭到點名沒有參與表決，明天將前往台北地檢署提出告訴，並且出示當天影片、照片等證據捍衛清白。

黃國昌稍早透過臉書發文回應，惡意誣告也無法遮醜，聽到許智傑要提告，自己覺得莫名其妙，「我講的都是真的，許智傑是要告什麼」，看完桃園市前市長鄭文燦、民進黨前立委陳明文提出告訴，最後卻反被司法認證的教訓，「民進黨還沒學乖嗎？」

黃國昌指出，立法院上周五表決「財政收支劃分法」第8條，當時有4位民進黨立委不在場，最終民進黨以47比48票輸掉表決，根本就是怠忽職守，執政黨號召抗議的群眾在場外吹風淋雨，幾位民進黨立委跑去與新系大佬吳乃仁聚會，其中一位正是許智傑。

黃國昌說，許智傑今天再次向媒體說謊，強調他沒有錯過任何表決，然而卻迴避最關鍵的問題，民進黨向場外群眾宣稱誓死抵抗、阻擋民進黨團總召柯建銘口中所謂的「亡國滅台計劃」，為何立委許智傑、邱志偉卻跑去與吳乃仁聚會，究竟是什麼宇宙大事，非得在這一天的這一晚，放著群眾在街頭受著不必要的風雨和情緒。

黃國昌還說，許智傑當天搭乘立法院公務車，去找欠國家上億不還的吳乃仁，今天還敢義正辭嚴地說「有心人士不要再轉移焦點」，臉皮厚成這樣，難道賴清德看得下去。