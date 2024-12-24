財劃法衝擊大！經濟部公務預算減少 恐影響輝達、AMD等大廠在台投資

立法院日前通過財劃法部分條文修正案，經濟部長郭智輝24日召開記者會表示，114年度經濟部公務預算將因此減少297億元，包括我與美光、輝達（NVIDIA）和超微（AMD）等國際大廠在台設研發中心的合作，若因此受影響，不僅拖累廠商投資進度，台灣政府誠信和聲譽都將受影響，不利產業發展。

郭智輝今日召開「財劃法修正對經濟部主管業務影響說明記者會」。財劃法三讀修正通過後，中央必須釋出3,753億元給地方，減少比例約28.47%。經濟部先扣除掉台電千億元撥補之後、逾千億元公務預算，依此比例刪減，明年度主要公務預算將減少297億元，包括：公共建設109億元、科技專案計畫116億元、以及其他行政支出74.4億元。

郭智輝表示，經濟部有許多改善民生經濟的公共建設計畫、科技研發的計畫等，這都攸關民生福祉與台灣產業的發展，相關的政策與計畫的推動，可能都會因為中央財源減少而受到影響跟延宕。經濟部會計處長黃鴻文指出，經濟部受影響計畫多達1、200件之多。

郭智輝並說，財劃法突然間修改，「好比今天開一部車，本來是靠右邊行走，突然間改成靠左邊行走，這會非常的困難，這不是說對或者不對，只是現在馬上要改《財劃法》，對經濟部來講，影響非常非常的大」。

技術司長邱求慧表示，經濟部邀請美光、輝達和超微等國際大廠來台設研發中心和人才培育，相關研發補助計畫具延續性，政府已和外商簽訂契約，外商已規劃在台灣3至5年中長期的發展計畫，若受到財劃法影響，不僅衝擊外商投資進度，也會影響台灣國際聲譽和誠信，甚至外商對政府政策不確定性也會影響未來的投資意願。

根據經濟部提供資料，已與美光、輝達、超微、科林、艾司摩爾（ASML）等，國際大廠簽約合作，若未來預算不足，將影響台灣AI科技的國際合作布局。

郭智輝還說，各種科技專案計畫都會受到影響，例如F16型戰機維修中心的推動計畫、太空產業推動與人才培育計畫等，此類計畫有很多都需要以國家為出發點發展計畫，只有在地方有預算的話都會面臨到發展困難的問題，國防經濟的人才培育絕對不能被放棄，但預算被刪減的狀況相當令⼈擔憂。

他表示，在推動產業與科技創新上，經濟部也扮演著協助的角色。經濟部轄下的技術司，經濟部針對關鍵產業推出許多重要的計畫，例如：智慧製造關鍵技術的研發、高階智慧物聯網晶片的應用計畫、AI，相關研究、6G產業的發展等，這些計畫透過中央政府中長期的投資跟努力，減少企業在研發上的負擔，強化企業的國際競爭力。未來經費刪減後，這些研究的計畫可能都會受到影響。