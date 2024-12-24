財劃法通過…若經濟部財源少300億電價會漲？經長這樣說

財劃法三讀通過，中央收入減少，地方收入增加，經濟部長郭智輝今天表示，經濟部若按比例刪預算，恐減少300億元經費，影響治水防洪及產業發展，至於114年預算編給台電的1000億元補貼是否受影響？經濟部表示不知道，但可能要刪減的300億元預算，「有先把台電排除」。

25年未修正的財劃法三讀通過，中央政府收入減少3千7百多億元，地政政府的收入則相對增加3千7百億多元，各部會都出來喊話，中央預算不足會影響建設。

郭智輝表示，經濟部所屬國營事業借錢「已經借到天花板，也沒有錢了」。借錢借天花板的經濟部國營事業有哪些？經濟部會計處長黃鴻文表示，台電、中油的負債比都超過9成，所以舉債時面臨較大壓力，兩國營事業都向經濟部爭取資金挹注，增加債信，讓他們可以融資推動業務。

三讀通過的財劃法若使得中央政府減少3753億元財源，114年預算補貼台電的1000億元如果因此而被刪，是否提高明年電價調漲的可能性？郭智輝表示，這是假設性問題，不太好回答，不過，電價不是經濟部可以決定的，是由電價審議委員會決定，如果他們認為台電應該漲價，「那他就會去決定應該怎麼做」。

郭智輝說，經濟部立場是希望台電可以努力讓營運不要虧損，是否補貼1千億元是另外一個命題，漲不漲價也不是台電自己能夠決定，「台電必須努力做一個不需要漲價的經營者」。

除了114年的1000億元外，113年台電還有1000億元的追加預算，立委楊瓊瓔上月質詢郭智輝，如果拿到2000億補助，明後兩年是否可以不漲電價，郭智輝當時答詢，如果政府撥補2000億元台電卻還需要漲電價，那就是管理不善，屆時他會下台負責，但同時強調，電價是審議委員會決定。