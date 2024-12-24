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抗議財劃法 陳其邁等綠執政縣市長25日北上開記者會

中央社／ 台北24日電

立法院日前三讀通過修正財政收支劃分法部分條文，民進黨執政縣市長高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲、嘉義縣長翁章梁、屏東縣長周春米、澎湖縣長陳光復明天將北上，針對財劃法惡修召開記者會。

民進黨明天將召開中執會，並邀請台大法律學院教授柯格鐘專案報告「財政收支劃分法修法後之影響及建言」。

民進黨今天傍晚也發出媒體採訪通知表示，明天中執會結束後，民進黨縣市長將針對財劃法惡修回應召開記者會，執政縣市長包括，高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲、嘉義縣長翁章梁、屏東縣長周春米、澎湖縣長陳光復都將出席。

陳其邁等人日前發聲表示，財劃法草率修法，將預算資源的逆分配，會惡化台灣的南北差距、城鄉不均。

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