《財劃法》過關砍預算28% 金管會估影響9000萬餘元
立法院20日三讀修正《財政收支劃分法》，推估中央得額外釋出3,753億元財源給地方，2025年總預算案扣除法律義務支出後，影響比率約28%，據金管會依此比例，納入通刪28%推估，將減少9,000萬餘元，影響金管會行政運作經費。
金管會主秘蔡福隆說，影響行政運作所需經費，屆時需採「以緩濟急」措施因應，如將設備汰換、辦公環境改善或修繕等需採分批或延後等方式辦理。
據金管會2025年度單位預算案，歲出編列17.47億元，扣除依法律義務支出的人事費14.26億元，約占主管預算約82%後，歲出僅餘3.2億元。
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