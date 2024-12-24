財劃法修正經濟部預算恐刪300億 經長郭智輝：影響治水與AI產業布局

財劃法三讀通過，中央政府被迫釋出3753億元給地方政府，經濟部盤點受影響程度，恐需刪減約300億元，包括公建計劃減少109億，科技計劃減少116億元，一般支出減少74.4億元，經濟部長郭智輝24日表示，中央與地方權責的畫分猶如開車，本來應該靠告行走，突然改成靠左行走，會非常困難。

以114年總預算為例，歲出編列3兆1325億元，扣除不能動的法律義務支出1兆8144億元後，其餘歲出1兆3181億元將受到影響，中央釋出的3753億元占其餘歲出預算比例約28.47％。

經濟部指出，依照目前的財劃法修正案試算，中央歲入約減少3753億元，扣除法定義務支出之後，其他的支出會受到中央資源減少的影響，比例大約28.47%，若完全依此比例減少，則經濟部的治水防洪與產業發展會減少300億元的經費可使用。

其中，治水與穩定供水調度的預算會大減180億元，包括跨縣市河川整治、曾文水庫清淤、新店溪治理、荖濃溪防災韌性、石門-新竹聯通管、大安大甲溪聯通管、新竹海淡廠等等工程。

台灣的科技研發也會受到影響，經濟部本來已與美光、AMD、輝達、科林、新思、艾司摩爾等，國際大廠簽約合作，未來若預算不足，將影響台灣AI科技的國際合作佈局。

經濟部指出，中央政府支持傳統產業、中小微企業，政策工具包括中小微企業轉型貸款利息補貼，中小信保保證專款，以及地方創生及研發補助，這些在地產業資源，這些也都會受到影響。

不過，財劃法已三讀通過，未來中央的大餅就是會減少3753億，經濟部規劃如何向行政院及主計總處爭取預算支持？經濟部長郭智輝表示，爭取當然會爭取，但現在要先看財劃法的結果是如何，不過，主計總處可能會說每個都是我的孩子。

郭智輝表示，現在就是中央政府在法定義務支出之外的預算要減28.47％，對主計總處而言就是「你們自己去調整」，但經濟部的預算當中有68％是無法調整的，剩下的部分該如何拿捏，政策有輕重緩急，重的急的部分不能減，只能再看看輕的緩的是什麼，「我們會去看不能減的部分是什麼，優先處理」。

至於舉債因應的可行性，郭智輝表示，舉債是個方式，「我們可以去舉債，但我們已經有很多單位沒辦法舉債，銀行不放錢給我們，經濟部所屬公司已經借到天花板，沒錢了」，舉債不是非常好的方法，不得已還是只能舉債。郭智輝說，現在已是年底，預算已編好若還要調整，是非常高的難度，「我們還要是讓國人清楚，經濟部真的需要大家的支持」。