財畫法釋出經費給地方 農業部長陳駿季：嚴重影響農民權益

立法院日前三讀修正「財政收支劃分法」部分條文，根據財政部初步試算結果，中央將多釋出3753億元給地方，農業部長陳駿季表示，初估影響農業部的金額約250億，將影響農民權益，令人十分擔憂。

農業部長陳駿季今天傍晚表示，近期立法院三讀通過「財劃法」修正案，這樣的修正案對於中央財政帶來巨大的影響，以農業部而言，初步估計影響金額大概在250億左右，農業部一向是農民的靠山，少了這樣的一個經費，勢必對於未來的施政帶來嚴重的影響。

陳駿季說，首先是關於農民福利跟權益的保障，農民的福利跟權益的保障是農業部最核心的工作，其中攸關農民工作保障的農民職業災害保險，還有攸關於農民子弟子女的就學金獎助，以及農民死的喪葬補助津貼，這3個農民福利在少了這樣的經費之下，就會造成非常大的影響。

此外，對農民生產端過去補助的作為，例如肥料補助、農業用電補貼，還有相關各項補助作為也會因為這些金額的減少而帶來影響。

其次是關於農業的基礎建設，農業基礎建設要從全國性角度來規劃和設計。以農水路為例，先就整個灌區跟非灌區的農水路規劃然後逐步實行，未來少了這樣經費的時候，對農水路的規劃就沒有辦法那麼完整，也會影響治山防洪的工作。

陳駿季說，近幾年來一直積極建立全國冷鏈物流網絡，這樣的一個物流網絡也是根據各地農作物生產去建置所有的物流系統，少了這個經費，對於確保品質的冷鏈物流系統也將會有所折扣。

最後就是邊境的防疫作為，11月份台灣剛剛才得到世界動物衛生組織（WOAH）認可的非洲豬瘟非疫區，農業部也積極針對傳統豬瘟拔針做努力，這樣的努力都必須是跨部會來完成，是透過中央主導而執行的各項農業作為，都會因為經費減少而有所影響。

陳駿季強調，這次的「財劃法」修正，嚴重影響農業後續的施政、農業發展跟農民權利，是農業部非常擔憂的。