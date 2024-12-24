台南只比花蓮多2億 黃偉哲轟財劃法修正案：給南部一根骨頭要感恩戴德

立法院三讀通過財劃法修正案後爭議不斷，台南市分配到的經費在六都最少，台南市長黃偉哲連日來怒轟「台南市未得到公平對待」，今天發文再批，財劃法不應是懲罰南部人的工具，以台南和花蓮比較只多分2億，完全凸顯出分配公式的荒謬，一部完全沒有跟地方充分溝通的惡法。

黃偉哲說，這次修正的方案以台南跟花蓮來比對，台南人口186萬，花蓮人口32萬，但是台南所增加163億的分配款的卻只比花蓮多2億；以面積來講，台南比彰化大，人口比彰化多出了55萬人，增加金額卻分得比彰化少，完全凸顯出分配公式的荒謬，一部完全沒有跟地方充分溝通的惡法，就這樣硬生生三讀通過，北部吃肉、東部喝湯，「給南部人一根骨頭要我們感恩戴德？根本荒唐！」

黃偉哲說明，很多人說，台南各項補助拿得多，但事實上是因為過去給的太少，雙北的基礎建設大家知道非常好，光是捷運中央就補助了6775億，完成雙北便捷的交通路網，而台南的捷運建設才正要開始，2500多億的經費在財劃法通過後都會受到很大的衝擊。

國家稅收總額這塊餅就這麼大，這些被分配掉的預算，勢必會造成排擠效應，造成左右支絀的情況，尤其是高齡人口比例高、面積又廣大的台南，長照與其他法定社福的支出需要非常龐大的資源，但這些都可能因為這次的修法而受到影響。

黃偉哲說，當然支持修財劃法，但不是修成讓南北資源更失衡的惡法，每一個認真工作、踏實繳稅的台南人不該被被忽視。財政分配應該回歸公平正義，讓每一分資源都能真正反映地方的需求與貢獻。