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台南只比花蓮多2億 黃偉哲轟財劃法修正案：給南部一根骨頭要感恩戴德

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市長黃偉哲再批財劃法修正是一部完全沒有跟地方充分溝通的惡法。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲再批財劃法修正是一部完全沒有跟地方充分溝通的惡法。圖／台南市政府提供

立法院三讀通過財劃法修正案後爭議不斷，台南市分配到的經費在六都最少，台南市長黃偉哲連日來怒轟「台南市未得到公平對待」，今天發文再批，財劃法不應是懲罰南部人的工具，以台南和花蓮比較只多分2億，完全凸顯出分配公式的荒謬，一部完全沒有跟地方充分溝通的惡法。

黃偉哲說，這次修正的方案以台南跟花蓮來比對，台南人口186萬，花蓮人口32萬，但是台南所增加163億的分配款的卻只比花蓮多2億；以面積來講，台南比彰化大，人口比彰化多出了55萬人，增加金額卻分得比彰化少，完全凸顯出分配公式的荒謬，一部完全沒有跟地方充分溝通的惡法，就這樣硬生生三讀通過，北部吃肉、東部喝湯，「給南部人一根骨頭要我們感恩戴德？根本荒唐！」

黃偉哲說明，很多人說，台南各項補助拿得多，但事實上是因為過去給的太少，雙北的基礎建設大家知道非常好，光是捷運中央就補助了6775億，完成雙北便捷的交通路網，而台南的捷運建設才正要開始，2500多億的經費在財劃法通過後都會受到很大的衝擊。

國家稅收總額這塊餅就這麼大，這些被分配掉的預算，勢必會造成排擠效應，造成左右支絀的情況，尤其是高齡人口比例高、面積又廣大的台南，長照與其他法定社福的支出需要非常龐大的資源，但這些都可能因為這次的修法而受到影響。

黃偉哲說，當然支持修財劃法，但不是修成讓南北資源更失衡的惡法，每一個認真工作、踏實繳稅的台南人不該被被忽視。財政分配應該回歸公平正義，讓每一分資源都能真正反映地方的需求與貢獻。

台南市長黃偉哲在臉書貼文指出，財劃法修正後各縣市新增的分配款，台南市180萬人口分配到的經費，只比花蓮縣32萬人口多2億。圖／取自黃偉哲臉書
台南市長黃偉哲在臉書貼文指出，財劃法修正後各縣市新增的分配款，台南市180萬人口分配到的經費，只比花蓮縣32萬人口多2億。圖／取自黃偉哲臉書

修法 財劃法 黃偉哲

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