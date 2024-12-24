財劃法修惡高雄受害最深 林岱樺轟柯志恩：更想當傅崐萁小弟？

「財劃法」日前在立院三讀修正，民進黨立委林岱樺表示，「財劃法」修惡，高雄市受傷最重，她要質問國民黨高雄市黨部主委柯志恩，為何會公開贊同高雄的分配款落後雙北，為何會同意高雄統籌分配款增加幅度全國最低，甚至落後宜蘭、花蓮？柯志恩比起想當高雄市長，是不是更想當傅崐萁的小弟？

林岱樺指出，對柯志恩來說，高雄市只是她的政治選項之一，卻是高雄人終生奉獻的唯一。她將會和高雄人站在一起，守護高雄、捍衛市民的權益和尊嚴。

林岱樺表示，高雄市過去最積極爭取中央的計畫型補助，當「財劃法」修惡讓國庫空虛，最認真的高雄反而受影響最大；也因為財劃法修惡，干擾中央預算執行，重大工程因此延宕，高雄人生活受影響最大。

林岱樺舉例，如攸關人命的荖濃溪防災韌性計畫，原本可以避免集水區崩塌，又可以補充民生水源，現在因為國民黨草率修法，工程可能延宕超過四年，如果這四年中因此發生不幸事件，柯志恩要出來負責嗎？高雄發電量佔全國20%，是發電自給率最高的縣市，高雄人因此承受更多的排碳負擔，但這次財劃法卻完全沒有考慮。