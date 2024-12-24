藍議員稱財劃法修正讓中央吐錢「黃偉哲應該笑嗨嗨」 南市府回應了

立法院通過的財政收支劃分法修正案，引發朝野論戰；國民黨台南市議員蔡育輝認為，台南預算增加163億元，「黃偉哲市長應該笑嗨嗨」，不過他也坦言，修法後台南市人均分配稅款僅2.6萬元，全國倒數第3，「確實不公」。

台南市政府表示，尊重蔡育輝議員的看法，但事實上，此財劃法版本對台南亟不公平，不符合台南市民的利益！在這次議會臨時會中，跨黨派議員皆有此共識。台南市政府會持續爭取更多分配數，台南市長黃偉哲連日來也大聲疾呼，為台南市民爭取「應有的權益」，希望台南的心聲被正視。

對次黃偉哲批財劃法修正後分配對台南不公，蔡育輝今天召開記者會說，過去幾十年中央執政集權又集錢，這次修法是要民進黨中央吐出錢給地方政府。「地方差別應該只是笑得多笑得少一點」。但這次修法以台南人口186萬估算，平均每人分配2.6萬元，蔡育輝也認為台南人口少，土地面積大，各項指標該以多少比例去計算，確有可議之處。

台南市政府指出，南部人被虧待太久了，台南擁有最多水庫、公路，地方承擔因設廠、建設帶來的成本，南科園區產值全國第一，統籌分配稅都分配給台北，而汙染及環境治理卻留給地方！「這樣公平嗎？」

台南市政府指出，市府的立場是「從更公平、合理的方向修法！」，例如人口指標的比例應與土地面積一樣，營利事業營業額也希望將公司的產值納入。

南市府舉例不公平之處，新竹市增加210億元，新竹縣增加185億元，新竹縣市共增加了395億元，佔增加總數10.5%；新竹縣市加起來總人口數才104萬，而台南市總人口數186萬，增加金額卻僅163億，佔4.34％，不但是六都之末，更比不上人口只有123.6萬人的彰化縣(181億元)。