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財劃法是地方跟中央搶錢？ 國民黨：賴清德12年前版本更爛

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
賴清德總統。聯合報系資料照
賴清德總統。聯合報系資料照

立法院三讀財政收支劃分法後，引發綠營質疑重北輕南。國民黨今天表示，民進黨2012年由賴清德領銜的六縣市長，曾發表儘速通過財劃法修法聯合聲明，當中財源只提到「稅款來源之所得稅項目比率不應低於10％，以確實增加地方政府之分配數額」。真相是賴清德過去提出的財劃法版本，比國民黨爛很多。

國民黨表示，過去作為不分朝野都認同的財劃法改革，到了民進黨執政卻變成賴清德口中的危害安全，甚至有志於競選台南市長的立委林俊憲陳亭妃又開始出來造謠，簡直是「選擇性失憶」而造成的惱羞成怒。但無論林俊憲與陳亭妃等人要如何荒謬發言，甚至表演「無能暴怒」，都無法讓人民忘記真相。

國民黨指出，民進黨2012年由賴清德領銜的六縣市長曾發表儘速通過財劃法修法聯合聲明，上面白紙黑字寫著財源只有「稅款來源之所得稅項目比率不應低於10％，以確實增加地方政府之分配數額」。反觀國民黨2024年提出的版本，包括所得稅總收入11%（營業稅總收入扣除1.5%作為稽徵經費及依法提撥之統一發票給獎獎金後）；以及貨物稅總收入10%。

國民黨表示，林俊憲與陳亭妃至今都在胡說八道，賴清德擔任市長時期提出的民進黨財劃法改革版本在財源不足的狀況下，若按照當年賴清德的版本，現在台南市民絕對不可能獲得如今485億元的地方建設經費。如果真的如同民進黨所說，國民黨為了爭取更多經費都不夠，那賴清德與民進黨才是真的壓榨、欺負台南人民。

國民黨表示，林俊憲與陳亭妃等民進黨人如今無論如何表演無能暴怒，都無法改變民進黨身為執政黨，賴清德政府卻執意擺爛，完全不願意面對自己不提出行政院版本的事實，更不願意回首賴清德財劃法版本更爛的真相。國民黨呼籲林俊憲與陳亭妃停止在媒體上表演崩潰，應該拿著2012年由賴清德領銜發表的「儘速通過財劃法修法聯合聲明」，親切而溫柔地問一句「賴清德市長，您怎麼能這麼爛？」

國民黨今天表示，民進黨2012年由賴清德領銜的六縣市長，曾發表儘速通過財劃法修法聯合聲明，當中財源只提到「稅款來源之所得稅項目比率不應低於10％，以確實增加地方政府之分配數額」。真相是賴清德過去提出的財劃法版本，比國民黨爛很多。圖／國民黨提供
國民黨今天表示，民進黨2012年由賴清德領銜的六縣市長，曾發表儘速通過財劃法修法聯合聲明，當中財源只提到「稅款來源之所得稅項目比率不應低於10％，以確實增加地方政府之分配數額」。真相是賴清德過去提出的財劃法版本，比國民黨爛很多。圖／國民黨提供

國民黨 林俊憲 財劃法 賴清德 陳亭妃

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