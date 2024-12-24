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違背教育精神、不構成離校要件 二一學業退學制爭議多

彭啓明：財劃法衝擊 環境部預算估少20億元

中央社／ 台北24日電
立法院日前三讀通過財政收支劃分法部分條文，彭啓明今天表示，對環境部的衝擊會非常大。記者陳正興／攝影
立法院日前三讀通過財政收支劃分法部分條文，彭啓明今天表示，對環境部的衝擊會非常大。記者陳正興／攝影

環境部長彭啓明今天就財劃法衝擊進一步說明，以環境部而言可能減少約新台幣20億元預算，之前許多由環境部協調各縣市執行的項目，可能因費用減少，擔心跨縣市、跨區域就會造成衝擊。

立法院日前三讀通過財政收支劃分法部分條文。彭啓明今天表示，對環境部的衝擊會非常大，因為環境部的預算與地方密切在一起，諸如垃圾處理、淨零量能可能都會受到影響。

彭啓明今天出席「旅宿業減塑 永續元年」記者會，會後再次接受媒體聯訪時進一步說明，若依財劃法要求，環境部會減少約20億元，因為環境部的預算不高，因此能夠挪用的空間有限。

彭啓明細數，如淨零碳排的部分，中央可以著墨的空間可能就會變少，因此正在盤點淨零目標是否會需要因此變化；另外如電動公車營運補助，對改善空污有效，也會補助較弱勢的地方；中南部很多石棉屋瓦，這些錢可能也會移轉到地方。

彭啓明說，對每個人最有感的就是垃圾問題，甚至現在營建廢棄物的處理，也都是環境部在跨縣市、跨部會協調；有的縣市處理很好，但有的縣市可能先天條件不那麼好，過去都是靠環境部協調各地方處理，但這個費用未來到地方之後，如從離島到本島，這樣的情況就會需要地方自己多負一點責任。

彭啓明強調，不是環境部不給（經費），而是資源很有限。他相信地方首長都能做得很好，但擔心各縣市首長著重的角度不同，因此會讓一些較小的議題被忽略。

彭啓明說，環境部希望扮演讓全台一起進步的角色，但目前評估財劃法對於各方面的營運、政策推動，都會有顯著衝擊；也擔心跨縣市、跨區域就可能會有顯著的衝擊，並不樂見這樣的情況。

財劃法

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