財劃法影響大 彭啓明：淨零、露天垃圾等工作回歸地方

新版財劃法衝擊中央財政，環境部長彭啓明坦言「的確是滿重大的影響」，預估有3成費用將會挪到地方，主要受影響的為淨零碳排、客運電動車、聲音照相等補助費用，更重要的是，未來露天裸露垃圾山，也將回歸地方自理。

環境部24日召開「旅宿業減塑元年-旅途中的綠色約定」記者會，由彭啓明、資源循環署賴瑩瑩署長說明政策，並邀請交通部觀光署副署長林信任、旅宿相關公會、及旅行社代表出席，分享從明年1月1日起，觀光旅館、民宿等旅宿業者不得主動提供個人衛生用品，且必須調整備品配置的最新規定。

會後媒體提問時，彭啓明也被問到新版財劃法上周三讀通過，中央將釋出3,753億元後對環境部的衝擊。彭啓明表示，初估會有3成的費用挪到地方政府，首先衝擊最大的就是淨零碳排補助費用，其次就是客運電動化未來將由地方負擔，再來就是針對國人們非常在乎的噪音問題，環境部近年透過補助「聲音照相」自動偵測技術給地方，加強取締各式車輛的噪音問題，未來也將由地方自己籌編預算。

他指出，環境部過去進行很多「水質改善」工程，未來也要給地方多負擔，其他還包括石綿建材、重大毒化災應變技術等，過去環境部幫各地方縣市推動的部分，未來都要由地方編列。

最重要的是就是「垃圾處理」，他說，日前宣布將很努力地在2年內處理完全台200多處裸露垃圾山，但如果依照目前財劃法規劃，只能交由地方處理。他解釋，目前地方有能力處理垃圾掩埋工作，但有些地方需要跨縣市調度，這部分過去都由環境部處理，在未來目前的經費狀況底下，環境部量能有限，只能交給地方來做，但如果遇到跨縣市、或是對於環保重視程度不一樣、優先順序不一的縣市，恐怕就會被其他事物排擠，未來對於我們環境品質也會產生比較大的衝擊。