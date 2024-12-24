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影／新版財劃法黃偉哲怨不公 藍營議員認為他該笑呵呵

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
新版財劃法黃偉哲怨不公，藍營議員認為他該笑呵呵。記者周宗禎／攝影
新版財劃法黃偉哲怨不公，藍營議員認為他該笑呵呵。記者周宗禎／攝影

在野版本財政收支劃分法通過，引發台南市長黃偉哲不滿。國民黨議員蔡育輝表示，台南來年預算增加163億元，黃偉哲市長該欣然接受「笑嗨嗨」。市府財稅局財務管理科科長劉易虹認為，市府希望修財劃法，但應公平、合理修，人口指標應與土地面積比例一樣，營利事業營業額也將公司產值納入。

蔡育輝今天與同黨議員尤榮智執行長尤淨寬開記者會，質疑中央前兩年稅收超徵 5237億元、3860億元，今年預估超徵4900億至5100億、將近1.4兆，僅釋出部分給地方，「這樣國庫就虛空了嗎？」不過蔡育輝說，修法後台南人均分配稅款2.6萬全台倒數第3，「也確實不公」。

他說，過去幾十年陳水扁、蔡英文到賴清德民進黨執政，都不願意把中央「集錢」下放一部分到地方。造成很多地方看著有錢的縣市「開賓士穿西裝」、自己卻「赤腳打赤膊」。中央執政集權又集錢，地方如何維持基本財政需求？財政收入不足支應支出，無自主財源建設地方，中央應釋出更多財源，這次修法是要民進黨中央吐出錢給地方政府。「地方差別應該只是笑得多笑得少一點」。

這次修法以台南人口186萬估算，平均每人分配2.6萬元。蔡育輝也認為台南人口少，土地面積大，各項指標該以多少比例去計算，確有可議之處。

劉易虹表示，台南支持修法，但希望修法更公平合理，像是土地面積跟人口數占比應該要一致。營利事業營業額過去都是以公司設立稅籍計算，因南科的總公司多設籍在台北，統籌分配稅都分給台北，汙染及環境治理卻留地方，台南市希望營利事業營業額應以生產產值計算，才能平衡地方貢獻度。

市府財稅局說，這次修法版本有6個縣市獲統籌分配稅及一般性補助款超過歲出預算，可能導致縣市為消化預算，浪費支出，這樣的分配方式合理嗎？

新版財劃法黃偉哲怨不公，藍營議員認為他該笑呵呵。記者周宗禎／攝影
新版財劃法黃偉哲怨不公，藍營議員認為他該笑呵呵。記者周宗禎／攝影

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