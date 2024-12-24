影／新版財劃法遭綠質疑重北輕南 蔣萬安：台北六都中排第五

台北市捷運局上午在木柵動物園停車場（河川高灘地）舉行環狀線東環段土建工程CF763工程標開工動土典禮，由台北市長蔣萬安主持，並邀請各界貴賓共同焚香祝禱開工平安。

蔣萬安市長在致詞中表示，CF763標為東環段第1個開工的土建標工程，從信義區松仁路底往南穿越拇指山系、萬芳交流道、景美溪至新光路二段銜接南環段Y1動物園站，是名符其實的穿山越嶺，困難度相當高，目前信義線東延段、萬大線第一及第二期、環狀線南環段、北環段、東環段6線正如火如茶的建設中，邁入「台北捷運6線齊發2.0計劃」，並懇請沿線的民眾對施工期間所造成的不便和影響，給予諒解與包容。

針對立院通過財劃法修正案，行政院憂明年總預算將受衝擊，新版財劃法遭綠質疑重北輕南，高雄市長陳其邁還認為「劫貧濟富」煩惱到睡不著？蔣萬安上午出席捷運東環線開工動土典禮受訪時表示，在財劃法修正後，其實台北市的統籌分配稅款下降1.7%，跟高雄類似，但這也是新法「把大餅做大」後，讓六都以外的縣市能得到實質挹注，而中央給地方的錢，包含統籌分配款、補助款來看，台北市明年的總額在六都中排名第五。