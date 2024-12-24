2年處理垃圾山恐跳票？彭啓明： 財劃法衝擊大

全國裸露垃圾堆置量高達73.4萬噸，行政院會拍板3年12億助攻地方政府掩埋覆土、篩分打包，盼2026年底解決垃圾山問題。環境部長彭啓明先前指出，2年內處理掉露天裸露垃圾山是目標，但面對日前「財政收支劃分法」修正通過，未來環境部初估有3成經費將挪到地方，也為處理垃圾山的目標增添不確定。

立法院日前三讀修正「財劃法」部分條文，根據財政部初步試算結果，中央將多釋出3753億元給地方，行政院長卓榮泰對此表示，中央政府的國庫會因此變成空虛。

主計長陳淑姿昨天說，地方自有財源大幅增加，再要求一般性補助款不合理，中央之前所承接的省府業務，也應一併移回地方辦理。

彭啓明今天在「旅宿業減塑元年-旅途中的綠色約定」記者會受訪表示，「財劃法」通過對整體環境部的政策執行有很大的影響，經過初估，環境部約有3成費用可能都要挪到地方，其中最多的淨零碳排部分，地方可能就要用自己的經費來做，運具電動化、聲音照相執法、水質改善、石棉瓦淘汰、毒化災應變等未來也要地方多籌編相關預算，因為過去是中央補助地方補助。

彭啓明也說，垃圾處理部分，過去環境部努力宣布2年內要把露天裸露的垃圾山處理掉，地方能處理的都會自己處理，但是需要跨縣市調度的都是會透過環境部幫忙，之後中央經費減少下能協助的量能會變得有限，處理上相對弱勢的縣市可能就沒辦法處理，且每個縣市首長的環保優先意識也不同，環境部希望多幫忙大家，但也尊重地方的要求。