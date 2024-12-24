財劃法餘波盪漾 藍委提案凍結高雄輕軌預算也引發不滿

高雄輕軌成圓將滿一年，國民黨提案凍結高雄輕軌預算6854萬元，引發粉專批評藍白聯手打壓南部預算，綠營立委李昆澤指責「國民黨糟塌高雄人」。提案立委林倩綺喊冤說，輕軌沿線事故不斷，提案的出發點是希望交通部正視輕軌的安全隱患，提出督促與改善報告，給高雄用路人一個安全的交通環境。

財劃法修正通過引發高雄市長陳其邁震怒，接連發言爭取權益。昨日立法院交通委員會審查預算，國民黨不分區立委林倩綺提案指出，2024年1至8月，高雄輕軌共發生21起交通事故，部分事故因汽車違規左轉或行人不當穿越引發，近期事故凸顯輕軌在都市地區運行時，與行人及其他車輛的安全衝突問題，要求凍結輕軌預算6億8540萬元的10％（6854萬元），3個月內提出專案報告才能動支。

「高雄好過日」粉專昨發文批評，繼白藍攜手通過「北中搶劫法」，以分贓手法搶劫中央，打壓南部預算後，立法院交通委員會審查預算，中國黨立委林倩綺（不分區）、游灝（南投）、林沛祥（基隆）、廖先翔（新北）再度出擊，聯手提案凍結高雄輕軌預算。貼文引起許多網友回響，質疑國民黨為何總是擋高雄建設。

針對輕軌預算遭凍結，市長陳其邁表示，希望國會能夠理解，這些重大建設對地方來講都非常需要且迫切，也能夠多支持地方的建設，他已請立委李昆澤跟提案委員好好協商，希望能保住高雄建設計畫的額度。

立委李昆澤指出，高雄市的輕軌建設已經完工，還要付廠商土木、機電及管理費用6億8540萬元， 國民黨提案凍結10％預算，阻礙高雄交通建設發展，且要提專案報告後才能解凍，經他努力溝通才從專案報告改成書面報告，國民黨這樣的作為真的是糟塌高雄人。

提案立委林倩綺解釋，輕軌沿線發生的交通事故突顯了道路安全的問題。針對此案，希望交通部正視輕軌的安全隱患，採取有效的督促與改善措施，給高雄用路人一個安全的交通環境。