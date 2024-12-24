快訊

違背教育精神、不構成離校要件 二一學業退學制爭議多

陳其邁批劫貧濟富 蔣萬安：財劃分配款降1.7%和高雄類似

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
蔣萬安今天出席捷運東環段CF763區段標開工。北市府提供
蔣萬安今天出席捷運東環段CF763區段標開工。北市府提供

立院通過財劃法修正案，行政院憂明年總預算將受衝擊，新版財劃法遭綠質疑重北輕南，高雄市長陳其邁還認為「劫貧濟富」煩惱到睡不著？蔣萬安今被問今睡得好嗎？蔣說，其實北市分到的分配稅款占統籌大餅下降1.7%，這一點和高雄市類似的。

不過蔣萬安說，財劃法修法的目的讓統籌大餅做大之後，讓六都以外的縣市得到實質的挹注。中央分配給地方的錢，包含統籌分配稅款及補助款，加總起來台北市所分到中央的錢，其實在明年度都是占六都裡面排名第五，這也是事實。

「一定會讓每1分錢都用在照顧市民的身上」。蔣萬安說，無論如何，財劃法修法以後，市府希望能夠落實地方自治，而且提升地方的財政自主能力，更重要台北市一定會將這些中央所分配給地方的稅款，全力推動臺北市的各項市政建設，包括今天捷運東環段開工，環狀線整體興建及現有6線齊發，還有包括台北市全面校舍的改建，及相關治水、打造親水城市等。

媒體也追問，會不會擔心中央未來在計畫補助的自籌款部分拉高，並沒有減輕負擔，是否希望中央不要搞小動作？蔣萬安說，無論如何這一次財劃法修法後，最重要是大餅做大，讓各個縣、市，特別直轄市以外的這些縣市得到了相當實質挹注；另一方面，他也相信各地方政府也一定會推動各項的市政，台北市許多大型建設，包括捷運的興建，都會超過上千億的經費。

蔣萬安也透露，今天市政會議也才通過環狀南北環段第一次修正，增加了經費429億，這些都是非常需要來持續推動、來照顧市民，提升市政的服務品質。

財劃法

延伸閱讀

輝達擬海外總部優先設北市 蔣萬安曝都有保持密切溝通

大巨蛋唱3天3夜像地震 蔣萬安：音樂一下難不跟著跳

台北101改名台灣101？蔣萬安酸：不如改名民主進步101

陳其邁因修財劃法氣噗噗 邱議瑩為早走道歉：身體不適

相關新聞

1票之差難擋財劃法…許智傑喊告 黃國昌再爆搭公務車偷跑見吳乃仁

立法院會上周三讀財政收支劃分法修正案，民進黨立委許智傑遭指控未在場揚言提告，民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天說，惡意誣告也...

財劃法修正恐限縮中央補助 苗栗縣長鍾東錦：縣府有盤算

客委會主委古秀妃今天說，財劃法修正通過，各部會預算刪減近30%，未來補助地方能力將受限。苗栗縣長鍾東錦表示，地方增加收入...

財劃法通過…若經濟部財源少300億電價會漲？經長這樣說

財劃法三讀通過，中央收入減少，地方收入增加，經濟部長郭智輝今天表示，經濟部若按比例刪預算，恐減少300億元經費，影響治水...

財劃法衝擊農業部經費少205億 土石流預警恐停擺

立法院日前通過財劃法修法，農業部今天表示，估受衝擊約新台幣250億元，包括非洲豬瘟防疫、農民用電肥料補貼，攸關民眾安全的...

財劃法修正經濟部預算恐刪300億 經長郭智輝指恐影響輝達等廠布局

財劃法三讀通過，中央政府被迫釋出3753億元給地方政府，經濟部盤點受影響程度，恐需刪減約300億元，包括公建計劃減少10...

財畫法釋出經費給地方 農業部長陳駿季：嚴重影響農民權益

立法院日前三讀修正「財政收支劃分法」部分條文，根據財政部初步試算結果，中央將多釋出3753億元給地方，農業部長陳駿季表示...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。