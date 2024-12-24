黃國昌點名許智傑缺席財劃法表決 是偷溜跟吳乃仁吃晚餐

立法院會上周三讀通過公職人員選舉罷免法、憲法訴訟法、財政收支劃分法修正案，朝野立委爆發激烈衝突，民眾黨團總召黃國昌今天說，民進黨宣稱三大賣台法案、誓死抵抗到底，結果自家立委許智傑跑去聚會，對象為新潮流大老吳乃仁，「對得起號召來在濟南路的人嗎？」

民眾黨立法院黨團上午舉行記者會，談及上周五立法院會議事攻防，黃國昌表示，民進黨團先前痛罵立法院長韓國瑜，汙辱我國立法院長是中國狗，結果行政院長卓榮泰跑去請託韓國瑜，「兩手策略也玩得太淋漓盡致，請問民進黨的策略到底是什麼。」

黃國昌指出，大家可以不用相信黃國昌，但是可以相信立法院的直播，當天在處理財政收支劃分法，民眾黨團投完自己的版本就離場，韓國瑜隨後清點在場立委人數，結果顯示有95人在場，其中有48人支持國民黨團版本，亦即現場僅有47名民進黨立委。

黃國昌說明，自己沒有掌握具體的時間，但是接獲檢舉在晚餐時間，「民進黨新潮流立委跑去跟吳乃仁聚會」，民進黨團宣稱三大賣台法案、誓死抵抗到底，號召一堆人在場外抗議，結果大家在外吹風淋死，當天冷得不得了，自家立委卻不在立法院不好好開會。

黃國昌說，請認真面對台灣的公共政策議題，一天到晚不是抹紅就是暴力，在民進黨要抹紅抹黑在野黨之前，自家立委是否有好好認真開會，這點先請民進黨說清楚講明白，「對得起你們號召來在濟南路的人嗎？」

另外，賴清德總統先前喊出「民主的紛爭，要用更大的民主來解決」，傳出所謂的「更大的民主」即為公民複決，黃國昌受訪時表示，不知道是誰放出風聲，感覺是在打草測風向，針對立法院會通過三大法案，民調結果顯示得非常清楚，不管是財政收支劃分法、公職人員選舉罷免法或憲法訴訟法，支持比例通通超過六成以上。

黃國昌說，如果執政黨打算用公民複決的方式，「我只能夠說尊重民進黨」，問題他們要先回去想一想，公民複決也是公民投票的一環，未來要如何面對被真正鎖進鳥籠的公民投票法，「恐怕才是民進黨要跟台灣社會好好說明的事情。」