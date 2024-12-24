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國民黨：財劃法修正後 福利政策一樣都不會少
立法院三讀財政收支劃分法後，藍綠仍吵不停。國民黨今再祭圖卡闢謠，強調新法修正後，福利政策一樣都不會少。現有補貼絕不會被刪減；不會影響救災工作；地方建設不會因此延宕；更不會影響中央重大建設，中央仍有至少9000億元可用，足夠支應全國性重大建設與緊急需求。
國民黨指出，財劃法已超過25年未修正，如今終於三讀通過，為地方政府爭取更多資源，真正實現資源公平分配。此次修法將中央的超徵稅收與財政賸餘釋出，讓地方政府擁有更多自主活用空間，致力於改善基層民生問題與推動重要基礎建設。
國民黨表示，然而，民進黨卻以各種理由瞎扯財劃法修正，甚至散播「修法毀滅國家」等恐嚇言論，意圖混淆視聽。這種無端恐嚇不僅傷害地方政府的利益，更阻礙基層民眾的福祉。
國民黨表示，財劃法修正後，現有補貼屬法定或既定政策預算，絕不會被刪減；不會影響救災工作；地方建設不會因此延宕，反而提升效率；更不會影響中央重大建設，中央仍有至少9000億元可用，足夠支應全國性重大建設與緊急需求。
國民黨表示，他們始終堅持站在人民的立場，為地方政府和基層民眾爭取應得的資源，未來更多財源將流向基層，投入民生福利與基礎建設，確保每個地方都能依據需求發展，真正落實地方自治的精神。台灣需要公平分配的財源，地方需要更有力的建設支持，這就是財劃法修正的核心價值。
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