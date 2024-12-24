彭啓明：財劃法衝擊預算 垃圾處理與淨零受影響

立法院日前三讀修正財劃法部分條文。環境部長彭啓明今天表示，他認為對環境部衝擊會非常大，因為環境部的預算與地方密切在一起，諸如垃圾處理、淨零量能可能都會受影響。

立法院日前三讀通過修正財政收支劃分法部分條文，行政院主計總處主計長陳淑姿23日說，包括國防經費、撥補勞保基金、中央擴大租金補貼及興辦社宅專案計畫、少子女化對策、治安維護相關經費、健保財務協助方案等計畫都會受到影響。

環境部今天舉辦「低碳永續家園村里多元競賽活動」頒獎典禮。彭啓明接受媒體聯訪時表示，像是低碳永續家園，受到財劃法影響，未來經費分配上可能就會比較少一點。

另外，彭啓明指出，環境部在處理全台垃圾調度、跨縣市調度可能會因預算排擠出問題；在淨零碳排上可能會需要額外預算，在國家整體考量可能也會受到影響。

彭啓明說明，環境部的預算與地方密切在一起，環境部有一半預算是分配給地方，特別是跨縣市的需求都是環境部處理；如裸露垃圾的處理，原本希望2年能完成，但若預算大幅減少，能處理的量能就很有限。他認為，「對環境部的衝擊會非常大」。

彭啓明提到，預計30日將公布更新版的2030年減碳目標，現在進行跨部會協調當中，財劃法也會有影響，原本設定的目標可能有變數存在，「不知道會是短多或長空」，對各部會、整個政策規劃都是不同情境。