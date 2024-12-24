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財劃法修正通過 客委會主委：中央接下來幾年沒能力照顧地方

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
客委會主委古秀妃說財劃法修正通過，各部會預算刪減將近30％，推動語言文化保存、公共建設影響很大，中央接下來幾年沒能力照顧地方。記者游振昇／翻攝
客委會主委古秀妃說財劃法修正通過，各部會預算刪減將近30％，推動語言文化保存、公共建設影響很大，中央接下來幾年沒能力照顧地方。記者游振昇／翻攝

客委會主委古秀妃今天到台中參加「歷史建築翁子學校舍暨宿舍」修復再利用工程典禮及「翁子國小校園周邊暨行車安全道路改善工程」落成啟用典禮，她說財劃法修正通過，各部會預算刪減將近30％，推動語言文化保存、公共建設影響很大，她說中央接下來幾年沒能力照顧地方。

立法院三讀通過財政收支劃分法部分條文，古秀妃今天出席台中豐原活動，她致詞時說，財劃法修正通過，各部會的刪減預算30%，全台的客家新建工程都受到影響，影響範圍非常大且嚴重。

古秀妃表示，客委會的預算每年9億的工程款，等比例下降後，不可能再接受新案的申請，原有的公共建設預算，只能支付如「歷史建築翁子學校舍暨宿舍」修復再利用工程，這類已核定的工程後續工程款及尾款。

古秀妃說，台中市客家事務委員會11月曾到客委會拜訪，希望爭取東勢客家園區的修建和新建案，她口頭上答應會核補上億的經費，審查後通過1.5億元預算，但財劃法通過後，這筆預算完全不能支付，連舊案尾款都有問題，新案無法支持，這是非常大且立即的影響。

她說語言的復振及文化的推動也面臨相當大困難，她舉例，台中每年都會舉辦的東勢新丁粄節，活動核補經費也會等比例下降；語言推動部分，客語通行語的評核獎金也會下降。

古秀妃說，她今天出席活動完全笑不出來，對地方很抱歉，沒有能力協助地方，她呼籲台中市府的經費編足給台中市客家事務委員會，讓客委會可接續推動客家語言文化保存、地方建設，才能造福台中市客家鄉親。

財劃法

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