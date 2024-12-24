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陳其邁因修財劃法氣噗噗 邱議瑩為早走道歉：身體不適

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
立院上周三讀通過選罷法、財劃法和憲訴法修正案，朝野爆發激烈衝突。圖／聯合報系資料照片
立院上周三讀通過選罷法、財劃法和憲訴法修正案，朝野爆發激烈衝突。圖／聯合報系資料照片

立法院日前通過選罷法、憲訴法及財劃法三大法案，行政院也稱將嚴重衝擊明年總預算，但傳出有4位民進黨立委在表決戰早退或缺席，影響了「財劃法」表決結果。據悉，4人分別為邱議瑩、柯建銘、陳瑩、楊曜。

立法院20日通過「財政收支劃分法」，高雄市長陳其邁批評，國民黨通過的版本對高雄非常不公平，財劃法修法不該淪為「搶錢遊戲」，炒房比較多的城市，反而可以拿到更多統籌款，財政狀況比較好的城市，像是台北市反而拿到更多，可說是「劫貧濟富的一種版本」。

陳其邁為財劃法完成修正氣噗噗，但民眾黨立院總召黃國昌表示，民進黨團不斷說財劃法是惡法，但卻跑4名立委，「民進黨不是有51個立委，為什麼表決會輸48票的國民黨？」黃放出立法院表決財劃法的片段，表示民眾黨因為被民進黨影響議程，只能舉牌投票，民眾黨團8票全舉牌贊成民眾黨版的再修正案，但2次表決都因少數而不通過，隨後民眾黨團8人離場，留下國民黨、民進黨在場表決，此時出席95人有48人贊成國民黨版，因此多數通過，但算一算，當下反對47位，但民進黨有51位立委，只要多2人到場，就可以否決國民黨版的財劃法。

對於少了4名綠委，才未擋下財劃法。據了解，這4位立委分別是楊耀搭飛機回選區，邱議瑩、陳瑩身體不適，以及原本就有傷的柯建銘。

邱議瑩表示，她當天表決到後來，因為身體的狀況，所以提早離席，真的很抱歉；陳瑩為前一天與藍委陳玉珍衝突受傷住院；楊曜是趕飛機回澎湖選區；柯建銘未回應。

財劃法

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