快訊

MLB／大谷3擒美聯社年度最佳男性運動員 預約第4座就在明年

紐約地鐵燒死人畫面曝！冷血男一度「搧風加火」 落網稱：喝茫了

雨傘奇幻漂流到「桃園陽台」 板橋男靠蘋果AirTag定位找上門討回

聽新聞
0:00 / 0:00

陳其邁持續砲轟財劃法 怨柯志恩曾說這個會期不會過

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
昨天抱怨國民黨主導的財劃法是在懲罰高雄後，市長陳其邁今天持續喊話，希望立法院主動提覆議，讓財劃法有再討論的機會。記者徐白櫻／攝影
昨天抱怨國民黨主導的財劃法是在懲罰高雄後，市長陳其邁今天持續喊話，希望立法院主動提覆議，讓財劃法有再討論的機會。記者徐白櫻／攝影

高雄市長陳其邁持續針對財政收支劃分法修改內容表達不滿，他表示，立委柯志恩曾跟他說財劃法修正案這個會期不會通過，還有討論餘地，情勢變更也未被告知。另向國民黨喊話，希望立法院主動提覆議。柯志恩說，立院情勢瞬息萬變，她一直希望朝野有更多協商討論空間，不料情勢完全脫離大家希望看到的局面。

陳其邁不滿高雄統籌分配稅款增幅全國最低，今早再次在市府表達不滿說，12月11日晚上跑行程碰到柯志恩委員，柯告訴他這個會期財劃法不會通過，想說那朝野應該就有更多時間，共同來討論一個比較好的版本，沒想到立法院院會突然變更，將近四個版本，也沒有經過討論就通過法案，「我覺得很遺憾」。

陳其邁說，柯委員是國民黨的政策會執行長，都已經跟市長講說，這個還有討論餘地，「施行如有什麼情勢變更，也應該理論上能夠告知我們，讓我們有更多的時間來做討論，我是覺得非常遺憾」。

陳其邁質疑，高雄市增加245億元、49％，台北市416億元、59.8％，416億元是比原來首都加給的3％、246億元多近兩倍以上，假如大家當時覺得3％不合理，柯委員也說3％不合理，結果增加至416億元，豈不是更不合理？立法院裡面討論時候怎都沒有表示異議呢？不是應該要有更多時間把對於平衡南北差距及縮短城鄉差距的版本好好來討論嗎？誠如柯委員說，如果還有討論餘地，行政院或地方政府會有更多時間表達意見。

陳其邁不解說，財劃法現在突然不知何原因馬上急得通過，個人事小、城市發展很重要，立法院其實還有補救機會，假如立法院主動提出覆議，對整個案做討論，當然是很好的事情，更何況國民黨是人數最多的政黨，若能拋棄黨派分歧，對地方本版有更好討論，為什麼不這樣做？

柯志恩說，財劃法何時通過，都是黨的最高層決定期程，且立院情勢瞬息萬變，我們一直希望朝野能夠有更多協商討論空間，但沒想到上周四晚上，民進黨立院黨團，突然衝進議場鎖門，拉高衝突態勢，導致情勢完全脫離大家希望看到的局面。

財劃法

延伸閱讀

影／陳其邁轟藍修財劃法蠻橫 柯志恩反諷「綠搞得大家都錯亂」

綠營不開心 柯志恩回嗆：陳其邁及8立委為何不提版本

影／陳其邁今生日但氣炸！怒嗆國民黨修法蠻橫、無法接受

吸引台積電擴大投資 陳其邁：機會給準備好的人

相關新聞

曝青鳥寒風苦戰、綠委卻溜之大吉 藍：17人未待到最後

立院日前三讀財劃法，民眾黨立委黃國昌昨晚爆料，院會表決時扣除民眾黨8席離場，反對的51席民進黨立委僅47人在現場。國民黨...

財劃法修正通過 客委會主委：中央接下來幾年沒能力照顧地方

客委會主委古秀妃今天到台中參加「歷史建築翁子學校舍暨宿舍」修復再利用工程典禮及「翁子國小校園周邊暨行車安全道路改善工程」...

陳其邁因修財劃法氣噗噗 邱議瑩為早走道歉：身體不適

立法院日前通過選罷法、憲訴法及財劃法三大法案，行政院也稱將嚴重衝擊明年總預算，但傳出有4位民進黨立委在表決戰早退或缺席，...

陳其邁持續砲轟財劃法 怨柯志恩曾說這個會期不會過

高雄市長陳其邁持續針對財政收支劃分法修改內容表達不滿，他表示，立委柯志恩曾跟他說財劃法修正案這個會期不會通過，還有討論餘...

曝民進黨表決財劃法跑4人 黃國昌：51席怎會輸國民黨

立法院日前通過選罷法、憲訴法及財劃法三大法案，行政院也稱將嚴重衝擊明年總預算。民眾黨立院總召黃國昌表示，民進黨團不斷說財...

財政劃分的政治爛帳是政治凍省的後遺症

立法院日前通過財政收支劃分法修正案，惹得行政院長卓榮泰都氣得說未來天災來臨，地方政府要勇敢面對，被藍營批為是情緒勒索，內政部長劉世芳忙解釋說，院長談話遭扭曲，不論天災、大型人禍不分中央地方全力救災，沒有藍綠之分。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。