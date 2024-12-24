陳其邁持續砲轟財劃法 怨柯志恩曾說這個會期不會過

高雄市長陳其邁持續針對財政收支劃分法修改內容表達不滿，他表示，立委柯志恩曾跟他說財劃法修正案這個會期不會通過，還有討論餘地，情勢變更也未被告知。另向國民黨喊話，希望立法院主動提覆議。柯志恩說，立院情勢瞬息萬變，她一直希望朝野有更多協商討論空間，不料情勢完全脫離大家希望看到的局面。

陳其邁不滿高雄統籌分配稅款增幅全國最低，今早再次在市府表達不滿說，12月11日晚上跑行程碰到柯志恩委員，柯告訴他這個會期財劃法不會通過，想說那朝野應該就有更多時間，共同來討論一個比較好的版本，沒想到立法院院會突然變更，將近四個版本，也沒有經過討論就通過法案，「我覺得很遺憾」。

陳其邁說，柯委員是國民黨的政策會執行長，都已經跟市長講說，這個還有討論餘地，「施行如有什麼情勢變更，也應該理論上能夠告知我們，讓我們有更多的時間來做討論，我是覺得非常遺憾」。

陳其邁質疑，高雄市增加245億元、49％，台北市416億元、59.8％，416億元是比原來首都加給的3％、246億元多近兩倍以上，假如大家當時覺得3％不合理，柯委員也說3％不合理，結果增加至416億元，豈不是更不合理？立法院裡面討論時候怎都沒有表示異議呢？不是應該要有更多時間把對於平衡南北差距及縮短城鄉差距的版本好好來討論嗎？誠如柯委員說，如果還有討論餘地，行政院或地方政府會有更多時間表達意見。

陳其邁不解說，財劃法現在突然不知何原因馬上急得通過，個人事小、城市發展很重要，立法院其實還有補救機會，假如立法院主動提出覆議，對整個案做討論，當然是很好的事情，更何況國民黨是人數最多的政黨，若能拋棄黨派分歧，對地方本版有更好討論，為什麼不這樣做？

柯志恩說，財劃法何時通過，都是黨的最高層決定期程，且立院情勢瞬息萬變，我們一直希望朝野能夠有更多協商討論空間，但沒想到上周四晚上，民進黨立院黨團，突然衝進議場鎖門，拉高衝突態勢，導致情勢完全脫離大家希望看到的局面。