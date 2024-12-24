曝青鳥寒風苦戰、綠委卻溜之大吉 藍：17人未待到最後

立院日前三讀財劃法，民眾黨立委黃國昌昨晚爆料，院會表決時扣除民眾黨8席離場，反對的51席民進黨立委僅47人在現場。國民黨青年部前主任陳冠安今列出未待到最後一刻的17名綠委，表示當場外青鳥還在寒風中戰到最後一刻時，場內許多綠委已先溜之大吉。

陳冠安表示，綠委到表決後期，確實出現兵敗如山倒，提前離開的狀態。回放當天直播，最後23時30分表決和23時40分復議，現場都是96位，國民黨51位、民進黨45位。而贊成51位，扣除正副院長韓國瑜、江啟臣和住院的藍委吳宗憲3人，代表國民黨在最後一刻，全員到齊。

陳冠安說，反觀民進黨人是越走越多，最後只有45位在現場，跑了6位。這6位是誰？或許很難有明確答案，但從程序來看，三讀後發言，綠委一共登記24位。前面6位，從23時40分到23時56分，包括吳思瑤、李坤城、許智傑、賴瑞隆、李柏毅和吳秉叡都確實有發言，絕對是待到最後一刻的綠委。但從23時56分卻開始風雲變色，韓國瑜一連唱名18位綠委，長達3分鐘的時間，除沈伯洋放棄發言以外，17位唱名三次未到，沒有一人在現場，18位通通登記未發言。

名單依序包括，林俊憲、林楚茵、陳素月、黃秀芳、張雅琳、羅美玲、沈伯洋（放棄發言）、徐富癸、鍾佳濱、蔡易餘、伍麗華、賴惠員、王美惠、陳秀寶、陳亭妃、林月琴、陳培瑜、蘇巧慧。陳冠安說，這17位綠委不一定就是最後表決時不在的那6位綠委，但可以很確定的是，這17位綠委並沒有待到最後一刻。

陳冠安說，當場外青鳥還在寒風中戰到最後一刻時，場內許多綠委已經先溜之大吉。這樣的表現，換作是國民黨，早就被支持者罵死。這次綠營輸，輸得不只是票數，更是人心與士氣。