快訊

MLB／大谷3擒美聯社年度最佳男性運動員 預約第4座就在明年

紐約地鐵燒死人畫面曝！冷血男一度「搧風加火」 落網稱：喝茫了

雨傘奇幻漂流到「桃園陽台」 板橋男靠蘋果AirTag定位找上門討回

聽新聞
0:00 / 0:00

曝青鳥寒風苦戰、綠委卻溜之大吉 藍：17人未待到最後

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
立院上周三讀通過選罷法、財劃法和憲訴法修正案，朝野爆發激烈衝突。本報資料照片
立院上周三讀通過選罷法、財劃法和憲訴法修正案，朝野爆發激烈衝突。本報資料照片

立院日前三讀財劃法，民眾黨立委黃國昌昨晚爆料，院會表決時扣除民眾黨8席離場，反對的51席民進黨立委僅47人在現場。國民黨青年部前主任陳冠安今列出未待到最後一刻的17名綠委，表示當場外青鳥還在寒風中戰到最後一刻時，場內許多綠委已先溜之大吉。

陳冠安表示，綠委到表決後期，確實出現兵敗如山倒，提前離開的狀態。回放當天直播，最後23時30分表決和23時40分復議，現場都是96位，國民黨51位、民進黨45位。而贊成51位，扣除正副院長韓國瑜、江啟臣和住院的藍委吳宗憲3人，代表國民黨在最後一刻，全員到齊。

陳冠安說，反觀民進黨人是越走越多，最後只有45位在現場，跑了6位。這6位是誰？或許很難有明確答案，但從程序來看，三讀後發言，綠委一共登記24位。前面6位，從23時40分到23時56分，包括吳思瑤、李坤城、許智傑、賴瑞隆、李柏毅和吳秉叡都確實有發言，絕對是待到最後一刻的綠委。但從23時56分卻開始風雲變色，韓國瑜一連唱名18位綠委，長達3分鐘的時間，除沈伯洋放棄發言以外，17位唱名三次未到，沒有一人在現場，18位通通登記未發言。

名單依序包括，林俊憲、林楚茵、陳素月、黃秀芳、張雅琳、羅美玲、沈伯洋（放棄發言）、徐富癸、鍾佳濱、蔡易餘、伍麗華、賴惠員、王美惠、陳秀寶、陳亭妃、林月琴、陳培瑜、蘇巧慧。陳冠安說，這17位綠委不一定就是最後表決時不在的那6位綠委，但可以很確定的是，這17位綠委並沒有待到最後一刻。

陳冠安說，當場外青鳥還在寒風中戰到最後一刻時，場內許多綠委已經先溜之大吉。這樣的表現，換作是國民黨，早就被支持者罵死。這次綠營輸，輸得不只是票數，更是人心與士氣。

財劃法

延伸閱讀

立院外青鳥拆鐵馬護欄與警爆肢體衝突 沈伯洋喊：委員必須回議場

馬文君、徐巧芯、沈伯洋聯手凍國防部預算 要求改良紅隼火箭彈

原住民組織法三讀通過 伍麗華批高金素梅「歷史罪人」

原民會聘用委員改無給 高金素梅：盡是伍麗華、陳瑩助理樁腳

相關新聞

曝青鳥寒風苦戰、綠委卻溜之大吉 藍：17人未待到最後

立院日前三讀財劃法，民眾黨立委黃國昌昨晚爆料，院會表決時扣除民眾黨8席離場，反對的51席民進黨立委僅47人在現場。國民黨...

財劃法修正通過 客委會主委：中央接下來幾年沒能力照顧地方

客委會主委古秀妃今天到台中參加「歷史建築翁子學校舍暨宿舍」修復再利用工程典禮及「翁子國小校園周邊暨行車安全道路改善工程」...

陳其邁因修財劃法氣噗噗 邱議瑩為早走道歉：身體不適

立法院日前通過選罷法、憲訴法及財劃法三大法案，行政院也稱將嚴重衝擊明年總預算，但傳出有4位民進黨立委在表決戰早退或缺席，...

陳其邁持續砲轟財劃法 怨柯志恩曾說這個會期不會過

高雄市長陳其邁持續針對財政收支劃分法修改內容表達不滿，他表示，立委柯志恩曾跟他說財劃法修正案這個會期不會通過，還有討論餘...

曝民進黨表決財劃法跑4人 黃國昌：51席怎會輸國民黨

立法院日前通過選罷法、憲訴法及財劃法三大法案，行政院也稱將嚴重衝擊明年總預算。民眾黨立院總召黃國昌表示，民進黨團不斷說財...

財政劃分的政治爛帳是政治凍省的後遺症

立法院日前通過財政收支劃分法修正案，惹得行政院長卓榮泰都氣得說未來天災來臨，地方政府要勇敢面對，被藍營批為是情緒勒索，內政部長劉世芳忙解釋說，院長談話遭扭曲，不論天災、大型人禍不分中央地方全力救災，沒有藍綠之分。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。