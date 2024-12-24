曝民進黨表決財劃法跑4人 黃國昌：51席怎會輸國民黨
立法院日前通過選罷法、憲訴法及財劃法三大法案，行政院也稱將嚴重衝擊明年總預算。民眾黨立院總召黃國昌表示，民進黨團不斷說財劃法是惡法，但卻跑4名立委，「民進黨不是有51個立委，為什麼表決會輸48票的國民黨？」黃更曝，投票表決當晚，有民進黨立委去跟新潮流大老、前秘書長吳乃仁聚會。
黃國昌昨天開直播表示，當天民進黨號召一堆人到立法院外抗議，明明不用打、不用鬧，舉手就可以贏，只要多2人參加表決，就可以贏過國民黨，結果因為立委沒到齊輸了。
黃放出立法院表決財劃法的片段，表示民眾黨因為被民進黨影響議程，只能舉牌投票，民眾黨團8票全舉牌贊成民眾黨版的再修正案，但兩次表決都因少數而不通過，隨後民眾黨團8人離場，留下國民黨、民進黨在場表決，此時出席95人有48人贊成國民黨版，因此多數通過，但算一算，當下反對47位，但民進黨有51位立委，只要多2人到場，就可以否決國民黨版的財劃法。
黃國昌表示，民進黨痛批財劃法是破壞中央財政，還喊說要全力擋下惡法，向場外抗議表示很認真，只是不敵國民黨的多數暴力，結果這齣戲演整天，卻發生4個人跑票，「民進黨有51席耶，如果51個都在現場，老實講，不開心的會是朱立倫。民進黨你們不是有51個立委，為什麼表決會輸48票的中國國民黨？你們不是很努力？要全力擋下惡法？啊人咧？人跑去哪裡了？」
黃國昌質疑，看不出來民進黨有像自己說的認真開會、認真投票、全力擋惡法，明明不用打、不用鬧，舉手就可以贏，但是人都沒有到齊，「民進黨是假意抵擋，其實很想過嗎？」最後，黃國昌更像賴清德總統爆料，投票表決當晚，有民進黨立委不待在立法院投票表決，而是去跟吳乃仁聚會。
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