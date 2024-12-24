快訊

大法官人事案今投票！國民黨團「全數封殺」、發樣張說明防投錯票

台灣虎航「Happy Boxing Day」全航線799元起 上午10點準時開搶

台積電開高15元送上聖誕大禮 台股早盤漲逾200點

曝民進黨表決財劃法跑4人 黃國昌：51席怎會輸國民黨

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
立法院日前選罷法、憲法訴訟法、財劃法三大法案，上演朝野大亂鬥，最後藍白席次優勢下，仍三讀過關。圖／聯合報系資料照片
立法院日前選罷法、憲法訴訟法、財劃法三大法案，上演朝野大亂鬥，最後藍白席次優勢下，仍三讀過關。圖／聯合報系資料照片

立法院日前通過選罷法、憲訴法及財劃法三大法案，行政院也稱將嚴重衝擊明年總預算。民眾黨立院總召黃國昌表示，民進黨團不斷說財劃法是惡法，但卻跑4名立委，「民進黨不是有51個立委，為什麼表決會輸48票的國民黨？」黃更曝，投票表決當晚，有民進黨立委去跟新潮流大老、前秘書長吳乃仁聚會。

黃國昌昨天開直播表示，當天民進黨號召一堆人到立法院外抗議，明明不用打、不用鬧，舉手就可以贏，只要多2人參加表決，就可以贏過國民黨，結果因為立委沒到齊輸了。

黃放出立法院表決財劃法的片段，表示民眾黨因為被民進黨影響議程，只能舉牌投票，民眾黨團8票全舉牌贊成民眾黨版的再修正案，但兩次表決都因少數而不通過，隨後民眾黨團8人離場，留下國民黨、民進黨在場表決，此時出席95人有48人贊成國民黨版，因此多數通過，但算一算，當下反對47位，但民進黨有51位立委，只要多2人到場，就可以否決國民黨版的財劃法。

黃國昌表示，民進黨痛批財劃法是破壞中央財政，還喊說要全力擋下惡法，向場外抗議表示很認真，只是不敵國民黨的多數暴力，結果這齣戲演整天，卻發生4個人跑票，「民進黨有51席耶，如果51個都在現場，老實講，不開心的會是朱立倫。民進黨你們不是有51個立委，為什麼表決會輸48票的中國國民黨？你們不是很努力？要全力擋下惡法？啊人咧？人跑去哪裡了？」

黃國昌質疑，看不出來民進黨有像自己說的認真開會、認真投票、全力擋惡法，明明不用打、不用鬧，舉手就可以贏，但是人都沒有到齊，「民進黨是假意抵擋，其實很想過嗎？」最後，黃國昌更像賴清德總統爆料，投票表決當晚，有民進黨立委不待在立法院投票表決，而是去跟吳乃仁聚會。

民眾黨立院總召黃國昌表示，民進黨團不斷說財劃法是惡法，但卻跑4名立委。圖／聯合報系資料照片
民眾黨立院總召黃國昌表示，民進黨團不斷說財劃法是惡法，但卻跑4名立委。圖／聯合報系資料照片

財劃法

延伸閱讀

柯建銘揭藍拒絕折衷方案 黃國昌批民進黨兩面手法

影／賴清德批3法案 黃國昌反酸：不合他意就搞國會戒嚴

財劃法...白被藍丟包 柯建銘酸：黃國昌就是傅崐萁夜壺

柯建銘批韓國瑜是癱瘓台灣惡人 曝怕流血才攔青鳥衝立院

相關新聞

新財劃法 政院遭疑假哭窮 主計長：明年度總預算恐需重編

立法院三讀修正財政收支劃分法，財政部推估中央要多釋出三七五三億元，行政院昨大動作由財主機關說明新法爭議，批事權未隨錢權移...

曝民進黨表決財劃法跑4人 黃國昌：51席怎會輸國民黨

立法院日前通過選罷法、憲訴法及財劃法三大法案，行政院也稱將嚴重衝擊明年總預算。民眾黨立院總召黃國昌表示，民進黨團不斷說財...

財政劃分的政治爛帳是政治凍省的後遺症

立法院日前通過財政收支劃分法修正案，惹得行政院長卓榮泰都氣得說未來天災來臨，地方政府要勇敢面對，被藍營批為是情緒勒索，內政部長劉世芳忙解釋說，院長談話遭扭曲，不論天災、大型人禍不分中央地方全力救災，沒有藍綠之分。

藍：今年稅收超徵五千億 只須分配與善用

「財政收支劃分法」等三大修法餘波盪漾，行政院昨大動作舉行記者會指明年度中央政府總預算首當其衝，甚至需要重新編列。國民黨立...

新聞眼／財劃法 不應淪政治惡鬥犧牲品

財政收支劃分法曾被形容為「萬年優先法案」，廿五年來修法始終難跨出一步，資源分配是零和遊戲才是核心問題。行政部門在政治盤算...

財劃法修正／盧秀燕：地方會珍惜 陳其邁：劫貧濟富

財劃法修正通過，台中市長盧秀燕說，中央拿六成五、廿二縣市分三成五「有比以前多分一點」，雖然不多，但地方會珍惜；高雄市長陳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。