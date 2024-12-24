新財劃法 政院遭疑假哭窮 主計長：明年度總預算恐需重編

立法院三讀修正財政收支劃分法，財政部推估中央要多釋出三七五三億元，行政院昨大動作由財主機關說明新法爭議，批事權未隨錢權移轉，中央承接的省府業務應移回地方辦理，且修法未訂生效日期，依法將在公告後三天生效，衝擊明年度中央政府總預算，甚至需要重編。

政大財稅系教授陳國樑表示，中央政府不提自己的修法版本在先，朝野協商討論法案時，列席的財政部和主計總處官員又不提醒，等法案三讀才說有漏洞，感覺就是等著出問題，如今才來扯後腿；行政院目前要做的不是救濟，而是應該積極面對，認真思考修法生效後應該怎麼做。

藍：稅收超徵 不影響中央預算

國民黨發言人楊智伃表示，中央「假哭窮、真搶錢」，事實是政府超徵的稅收高達五千一百億元，新財劃法多三七五三億元給地方，且完全不影響原訂中央預算運用，拒絕造謠情勒。

行政院發言人李慧芝稱，政院對修法態度開放，但需時間凝聚共識，遺憾在野黨未經充分討論，取得溝通與共識前倉促修法，可能造成推動中的計畫被迫中斷。

陳淑姿：國防經費等 面臨刪減

主計長陳淑姿昨天說，為嚴守財政紀律，不增加舉債，明年度中央政府總預算扣除法律義務支出後，其餘歲出約要刪減百分之廿八，包括國防經費二九四五億元、勞保撥補一千兩百億元、四百億擴大租金補貼和興建社宅、三百四十六億元少子化對策經費，恐面臨刪減。陳淑姿補充，明年度總預算案正在審查，新法生效後如何因應或修正預算分配，仍在研究中，不排除使用追加減方式調整。

主計總處推估，修法後，中央不只增加釋出三七五三億元，連同一般性補助款二五○一億元，兩筆合計共占歲入的百分之十五，但地方業務仍留在中央，錢權移轉後事權未跟著移轉。

陳淑姿認為，地方自有財源大幅增加，再要求一般性補助款不合理，中央之前所承接的省府業務，也應一併移回地方辦理，另外如老農津貼、勞健保費，須修法才能移轉，但財劃法修正未配套處理相關修法，未來無涉修法的省立高中職、醫院業務費用將優先評估回歸地方。未來各部會計畫型補助款如育兒津貼、軌道建設等，也將優先檢討回歸地方或提高自籌款比率因應。

學者：當務之急 討論事權歸屬

財政部長莊翠雲表示，倉促修法改變財政秩序，是另個分配不均的開始，若要維持支出，勢必要增加舉債；明年度中央已支援地方達一兆一五一億元，若再釋出千億元，將弱化中央財政，衝擊施政能量，且水平分配公式偏重人口及營利事業額指標，占比達百分之七十五，具財政優勢縣市更具優勢，將擴大城鄉差距。

陳國樑則認為，修法通過後，當務之急是成立中央和地方的工作小組，討論在既有的法規架構下，哪些事權應該回歸地方，至於屬於有全國一致標準、攸關國家經濟發展、跨縣市、有外部性的事項，例如育兒、老農津貼等就應歸中央承擔；此外，中央也應檢討施政計畫，若屬重大施政又不能裁減，甚至可以舉債。