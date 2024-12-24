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財劃法修正／盧秀燕：地方會珍惜 陳其邁：劫貧濟富

聯合報／ 記者陳秋雲賴香珊徐白櫻王勇超劉懿萱／連線報導

財劃法修正通過，台中市長盧秀燕說，中央拿六成五、廿二縣市分三成五「有比以前多分一點」，雖然不多，但地方會珍惜；高雄市長陳其邁則二度批評「對高雄不公平」，可說是「劫貧濟富版本」，憂心高雄重大建設受影響。

盧秀燕說，她擔任過六屆立委，在立院廿多年，財劃法大家都要修，但因為大家互相杯葛，過去修法都沒成功過，感謝多數立委善盡職責，為地方發聲、爭取預算，深表感謝。新北市長侯友宜說，財劃法是朝野包含民眾黨共識，吵鬧後應讓民眾生活更好，盼中央、地方一起向前走。

南投縣府財務處表示，新法試算可增加一三八億元，但以人口、營業額為主的設算方式不利南投縣，恐沒高興本錢。縣長許淑華說，會提早因應準備，畢竟過去整體中央補助，南投縣排在後段班，修法重新分配後，更有彈性、空間，希望中央釋出財源，減少不必要出國考察開銷，而不是急著跟地方畫清界線。

陳其邁昨表示，依新版公式，假如土地交易熱絡、土增稅增加，甚至是炒房比較多的，反而可拿到更多統籌款，「可說是劫貧濟富的版本」，這樣台北、新北一定分配較多，變成有錢更有錢、沒錢更沒錢；營利事業銷售總額的分配權重從五○％降至三○％，高雄努力招商分的錢卻減少。

財劃法

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