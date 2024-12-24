藍：今年稅收超徵五千億 只須分配與善用

「財政收支劃分法」等三大修法餘波盪漾，行政院昨大動作舉行記者會指明年度中央政府總預算首當其衝，甚至需要重新編列。國民黨立院黨團書記長林思銘表示，今年稅收超徵上看五千億元，三千多億元只是九牛一毛，「如果民進黨少貪一點，把錢分給地方政府，人民生活可以過得更好一點」。民眾黨立院黨團副總召吳春城也說，政院講的都是政治語言，沒有看到專業語言。

國民黨立委賴士葆指出，現在中央給地方的除了統籌稅款還有一般補助款及計畫補助款，占比也滿多的，中央政府根本不需要重編總預算，只要減少補助款就可以了；換言之，行政院只需要在補助款裡面減少三千七百多億，一切就能迎刃而解，如果補助款不夠，再辦追加預算即可。

林思銘強調，近幾年中央政府稅收超徵情形嚴重，近三年超徵一點卅四兆元，顯示中央政府財政規畫長期「嚴重失靈」，財政部預估完全失準；中央政府不是沒錢，而是不會「管錢、理錢」，既然民進黨不懂如何分配與善用稅收，那就讓國民黨來修法、來分配，國民黨理財比民進黨強太多了，「不會做就下台，換國民黨來做」。

對於主計長陳淑姿稱可能減列國防、社福等預算，國民黨立委王鴻薇說，人民眼睛是雪亮的，這幾年中央財政紀律渙散、政府經費更是弊端叢生，不是酬庸就是拿來收買特地媒體與團體，修法本就是大勢所趨，憑什麼要拿人命跟社會福利來威脅人民？

昨天政院記者會，財政部長莊翠雲透露未提院版草案原因，指已將建議分配指標從八十多個收斂到僅三個須協商，但權重分配待討論，當時有向立院表達「努力中」。

至於府院如何因應，行政院發言人李慧芝強調，因應措施評估中，會以合法、民主、合乎憲政的程序提出救濟。

國民黨智庫教文組召集人陳學聖則表示，修財劃法本就是難中之難，黨主席朱立倫成功喚起藍營縣市長與立委強力支持通過很不簡單，值得掌聲。