修財劃法後計劃型補助款歸零？國民黨提二事實斥陳亭妃造謠

立法院三讀「財政收支劃分法」修正案，民進黨立委陳亭妃質疑台南市在修法後，計劃型補助款歸零。國民黨今天表示，地方政府是拿到政府超徵的錢，不可能影響「計劃型補助款」，賴清德總統也不可能讓計劃型補助款為零，兩個事實便可以戳破陳亭妃的造謠。

國民黨指出，陳亭妃說「台南市在修法後，計劃型補助款歸0」，令人感到驚悚，原來財劃法的修正竟會因此讓民進黨政治惡鬥的醜態顯露在國人面前。眾所周知，財劃法修法是經各項指標計算後，使全國各縣市挹注3753億元的經費，台南更在國民黨的爭取下，獲得322億元的建設經費，未來可在社福、交通、教育、文化等各方面進行新的建設，讓生活變得更好。

國民黨指出，，根據主計處報告指出，我國近年中央政府都有財政賸餘，這個數字可達到2500到5000億元，今年國家超徵狀況更達到5100億元，即便財劃法修正後給地方政府的經費，是因中央超徵及賸餘的經費，將中央花不完的錢拿來建設。

國民黨表示，陳亭妃聲稱的「計劃型補助款」是由地方通過計畫申請，獲得中央補助款，換言之計劃型補助款「是由賴清德執政的中央政府決定」，除非台南子弟賴清德對陳亭妃的恨意高於對台南的愛，否則絕不可能讓台南的「計劃型補助款」為0。

國民黨表示，可以理解陳亭妃想競選台南市長的焦慮，但顯然搞錯財劃法修正的財源是來自中央政府超徵/財政賸餘，目前現有的計劃型補助款或相關中央建設，並不受此影響。他舉例，這就好比對於一個上班族而言薪水固定會發放，但老闆要不要給年終獎金確實由老闆決定。陳亭妃若要擔心台南補助款要砍到0，只有一個可能，就是賴清德不想給台南經費。

國民黨代替陳亭妃對賴清德提出三問，過去計畫型補助一切正常，地方政府只是取得政府超徵的經費，為什麼突然要把台南的補助砍成0？賴總統為台南子弟，明明中央有多的錢卻不分給台南，現在怎麼忍心還要砍補助款到0？「賴清德總統，你到底有多討厭陳亭妃？」