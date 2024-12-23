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國民黨：財劃法不影響原訂中央預算運用 拒絕造謠情勒

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨發言人楊智伃。圖／國民黨提供
國民黨發言人楊智伃。圖／國民黨提供

立法院三讀「財政收支劃分法」修正案，行政院憂心明年總預算將受嚴重衝擊。國民黨發言人楊智伃今天表示，中央假哭窮真搶錢，事實是政府超徵的稅收高達5100億元，新財劃法多3753億元給地方，且完全不影響原訂中央預算運用，拒絕造謠情勒。

楊智伃指出，新財劃法讓地方更多預算做更多建設，讓偏鄉地區更多資源。不僅有更多預算修整校舍、買新的教育設備，弭平數位落差；也能補助在地職業運動隊伍、學校與基層運動團隊；蓋更多國民運動中心、休閒運動場；請更多大咖明星來演唱會、跨年晚會。

另還有更多老人福利、年金補貼、銀髮族福利政策。更多育兒生育津貼、公托品質提升、教育資源更平均優質。軌道建設補助款不用擔心、道路整平、電動機車補貼，更方便的交通建設可以直接落實。地方政府是父母官，本來地方資源就跟生活息息相關，可以做的事情更多元、更快速、更直接。

楊智伃說，這次在六都和16縣市的統籌款占比，由現行的61%：39%，改善為54%：46%，明顯可縮短城鄉差距，消弭地方間的水平不均。而在統籌分配款增幅高的縣市，包括連江縣、新竹縣、新竹市、花蓮縣、金門縣、苗栗縣、南投縣、嘉義縣等。

楊智伃說，讓偏鄉獲得顯著財政支持，本來就是新法的調整的好處。協助弭平城鄉落差，讓多出的稅收更實際被偏鄉地區運用，實踐公平正義，而不是讓中央高官蓋豪華辦公室、辦個人演唱會、出國環遊世界、花錢送禮買零食。

國民黨發言人楊智伃今天表示，中央假哭窮真搶錢，事實是政府超徵的稅收高達5100億元，新財劃法多3753億元給地方，且完全不影響原訂中央預算運用，拒絕造謠情勒。圖／取自楊智伃臉書
國民黨發言人楊智伃今天表示，中央假哭窮真搶錢，事實是政府超徵的稅收高達5100億元，新財劃法多3753億元給地方，且完全不影響原訂中央預算運用，拒絕造謠情勒。圖／取自楊智伃臉書
國民黨發言人楊智伃今天表示，中央假哭窮真搶錢，事實是政府超徵的稅收高達5100億元，新財劃法多3753億元給地方，且完全不影響原訂中央預算運用，拒絕造謠情勒。圖／取自楊智伃臉書
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楊智伃 財劃法

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