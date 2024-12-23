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政院稱財劃法修正恐重編總預算 李彥秀：總統快公布

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
行政院今指財政收支劃分法的修法，衝擊明年度中央政府總預算，甚至需要重新編列。國民黨立委李彥秀今天表示，如果行政院要重新編列預算，總統就應該立刻公布，行政院才能夠名正言順的重新編列明年度中央政府總預算案。圖／聯合報系資料照片
行政院今指財政收支劃分法的修法，衝擊明年度中央政府總預算，甚至需要重新編列。國民黨立委李彥秀今天表示，如果行政院要重新編列預算，總統就應該立刻公布，行政院才能夠名正言順的重新編列明年度中央政府總預算案。圖／聯合報系資料照片

行政院今指財政收支劃分法的修法，衝擊明年度中央政府總預算，甚至需要重新編列。國民黨立委李彥秀今天表示，如果行政院要重新編列預算，總統就應該立刻公布，行政院才能夠名正言順地重新編列明年度中央政府總預算案。

李彥秀表示，民進黨政府就是在公然說謊造謠，財劃法三讀通過，財政部、主計總處就忙著喊窮，請問2021年稅收超徵4327億元、2022年收超徵5237億元、2023年稅收超徵3860億元，今年預估稅收超徵也將高達4900億元，甚至上看5100億元，寫下歷史新高。請問，政府都把錢花到哪裡去了？

李彥秀說，民進黨政府要大內宣的時候，拚命說「經濟20年來最好」、「稅收超徵是民進黨政績」；而要苦民所苦，分地方一點預算時候，就上上下下哭窮抹黑造謠，難道賴清德21日清晨說「從未反對修財劃法」又是信口開河？

李彥秀強調，預算編列是行政院的職責，行政院如果要重新編列預算，總統就應該立刻公布，行政院也應該立刻副署財劃法修正案，行政院才能夠名正言順地重新編列明年度中央政府總預算案，立法院也會加快腳步審議。

李彥秀批評，民進黨現在就像多頭馬車，「拖過年後」、「不要副署」、「不要公布」、「提出覆議」、「提出釋憲」都有綠委主張，顯見民進黨根本就沒有準備，也沒有任何因應作法，號稱「行動創新AI內閣」，僵化的思維還停留在上世紀的1999年。

李彥秀說，「錢權隨事權移轉」的原則大家可以接受，但是否由地方完全承接過去的省府業務，不是主計長陳淑姿一個人說了算，都需要經過更周延的討論與修法，民國86年精省時，中央政府總預算歲出部分僅1.19兆新台幣，但是明年度中央政府總預算已經膨脹到3.15兆新台幣，根本不能同日而語，難道民進黨政府還活在30年前？

國民黨立委王鴻薇也說，人民的眼睛是雪亮的，這幾年中央財政紀律渙散、政府經費更是弊端叢生，不是酬庸就是拿來收買特地媒體與團體，修法本就是大勢所趨，憑什麼要拿人命跟社會福利來威脅人民？

財劃法

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