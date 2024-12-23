影／陳其邁轟藍修財劃法蠻橫 柯志恩反諷「綠搞得大家都錯亂」
高雄市長陳其邁及綠營議員今嗆國民黨主導的財劃法是懲罰努力招商的縣市、修法過程蠻橫。立委柯志恩批評，行政院沒有任何聲音，修法後又來罵國民黨版本粗糙，說要修法的是民進黨，反對財劃法也是民進黨，搞得大家都感到錯亂。
兼任國民黨高雄市黨部主委的柯志恩表示，民進黨在野的時候，信誓旦旦說要修財劃法，不管是陳菊市長或賴清德市長，都不斷地告訴大家，若再不修地方沒錢、要乾枯了，但民進黨執政了，特別過去8年是立法院最多數，要修法輕而易舉，結果沒有任何動靜。
柯志恩說，今年立院改選後國民黨占大多數，第一個會期就要求財政部提出自己的版本，但行政院沒有任何聲音，直到財劃法修過之後，又集體罵國民黨版本非常粗糙、完全不顧及南北效應。
柯質問，她幫高雄多增加245億元，整個預算達700多億元、也是全國第三，民進黨立委不滿意修法的話，為何不提出一個能讓高雄拿最多、最滿的版本？否則有何資格批評柯志恩？
柯說，民進黨說要修財劃法，反對財劃法也是民進黨，說中央被拿掉太多錢是民進黨，說地方拿太少錢也是民進黨，民進黨搞到大家人格錯亂。
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