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「財劃法不該淪為搶錢遊戲」 陳其邁批劫貧濟富：煩惱到睡不著

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
高雄市長陳其邁今天受訪表示，國民黨通過的版本對高雄非常不公平，財劃法修法不該淪為「搶錢遊戲」。記者王勇超／攝影
高雄市長陳其邁今天受訪表示，國民黨通過的版本對高雄非常不公平，財劃法修法不該淪為「搶錢遊戲」。記者王勇超／攝影

立法院20日通過「財政收支劃分法」引起各界討論，高雄市長陳其邁今天說，國民黨通過的版本對高雄非常不公平，財劃法修法不該淪為「搶錢遊戲」，炒房比較多的城市，反而可以拿到更多統籌款，財政狀況比較好的城市，像是台北市反而拿到更多，可說是「劫貧濟富的一種版本」。

陳其邁說，這次國民黨通過的財劃法版本版本，對高雄市是非常不公平，也會連動影響到中央整體對各地方政府的計畫型補助及一般補助，所有的財源、國家稅收就是那麼多，「這裡在統籌款多了，分配給其他縣市就會減少」，很憂慮對高雄重大建設產生影響。

陳其邁說，法案通過那天到現在，「煩惱到睡不著」，希望行政院能就憲法，在憲政秩序下尋求補救，也希望立法委員審酌法案裡面是否有沒考慮到、甚至不周延的地方。

「財政劃分收支法的修法不該淪為搶錢遊戲」陳其邁表示，必須兼顧地方的均衡發展，不要變成懲罰中南部、獨厚台北，「我覺得不應該有這種修法結果」。

陳其邁說，分配的公式竟然還有房屋稅、土地稅、土增稅的占比達到10%，假如土地交易熱絡，土增稅增加，甚至是炒房比較多的，反而可以拿到更多統籌款，「可以說是劫貧濟富的一種版本」，更有錢的城市反而拿到更多，財政狀況比較好的城市，像是台北市就拿得更多。

陳其邁說，統籌款的來源是大家一起把相關的國稅，做為統籌款的來源，結果卻把地方稅的土地稅、房屋稅、增值稅的成長算在裡面，「這個真的是很扯，沒有看過這種修法」，也已經違反統籌分配款當時立法的目的。

陳其邁表示，簡單講統籌款就是各縣市把稅收交給中央，中央再來統籌分配，目的是要均衡台灣的區域發展，結果大家錢交了以後，分配的比例竟然還有一個項目與土增稅、土地稅、房屋稅的成長率有關，「這個本來就屬於地方相關稅收的比重」，當然首都的權重一定是最高，結果又分配更多，「這個比首都稅的3%更離譜」，絕對無法接受，對高雄的發展會有不利的影響。

財劃法 陳其邁

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