財劃法統籌分配地方 藍盼綠接受新法

「《財劃法》不會影響中央支出，反而能有效讓地方進行重要建設！」國民黨團書記長林思銘23日召開記者會表示，近年來民進黨大量超徵稅收，新法只是拿出部分給地方，合理化財政分配，民進黨竟強力反對。國民黨立委張嘉郡則說，很多收支是用特別基金、特種預算支付，而不是用統籌分配款，盼民進黨別造謠。

超徵稅收卻不檢討

林思銘表示，《財劃法》修正案通過之後，包括總統賴清德、行政院長卓榮泰，一直汙衊、醜化《財劃法》修正案，但民進黨昨是今非早已不是新聞。過去賴清德擔任台南市長期間就公開呼籲，「修正財劃法給予地方創生、發展地方經濟」，前雲林縣長蘇治芬、前嘉義縣長張花冠都支持財劃法修法。

「政府持續超徵稅收，應有合理分配！」林思銘強調，近幾年中央政府稅收超徵情形嚴重，近三年超徵共1.34兆元，今年更上看5千億元，顯示中央政府財政規劃長期「嚴重失靈」，中央政府不是沒錢，而是不會理財，既然民進黨不懂如何分配與善用稅收，那就讓國民黨來修法、分配給地方縣市。

縮小六都與縣市差距

黨團副書記長鄭正鈐表示，在1998年凍省之後，中央與地方財政收支配比為75%:25%，導致地方財政嚴重不足。以新竹市為例，竹科園區周邊經濟發展快速，但交通建設始終跟不上經濟發展速度，最重要的原因在於，統籌分配款一直跟不上地方經濟發展。

他說，《財劃法》修正後，將地方稅收貢獻納入考量，讓地方政府能有合理配比回饋，讓地方政府有更多的財源投入基礎建設，改善公共服務體系。另外，垂直分配比變成65%-35%，水平分配過去6都財政分配高於地方政府，將現行61%：39%的配比，修法改成54%：46%，變得更加合理。

地方背負巨額債務

「很多錢不是用分配預算付的！」國民黨立委張嘉郡強調，勞健保、社會福利、國防預算支出等很多是用特別基金或特種預算，與統籌分配款無關。如今地方政府只有25%統籌分配款的支配權，而地方政府是最直接面對民眾的第一線，目前各個地方基礎建設普遍不足，地方政府都背負巨額負債。

張嘉郡歎說，事實是稅收都用在國家建設上，地方執政縣市有藍有綠，適度將財政權還給地方，改善基礎建設、育兒津貼、老人福利，並能招商引資、增進地方發展，這才是平衡城鄉差距最重要的一步。

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