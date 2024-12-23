快訊

罕見！40歲女懷雙胞胎 二寶相隔破百天出生「創紀錄」

佃農、新住民之子好強！會讀書又會打球 沒補習錄取台大會計系

財劃法統籌分配地方 藍盼綠接受新法

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
國民黨23日批評民進黨詆毀《財劃法》的說法都是錯的，呼籲綠府院黨讓修法順利通過。（直播截圖）
國民黨23日批評民進黨詆毀《財劃法》的說法都是錯的，呼籲綠府院黨讓修法順利通過。（直播截圖）

「《財劃法》不會影響中央支出，反而能有效讓地方進行重要建設！」國民黨團書記長林思銘23日召開記者會表示，近年來民進黨大量超徵稅收，新法只是拿出部分給地方，合理化財政分配，民進黨竟強力反對。國民黨立委張嘉郡則說，很多收支是用特別基金、特種預算支付，而不是用統籌分配款，盼民進黨別造謠。

超徵稅收卻不檢討

林思銘表示，《財劃法》修正案通過之後，包括總統賴清德、行政院長卓榮泰，一直汙衊、醜化《財劃法》修正案，但民進黨昨是今非早已不是新聞。過去賴清德擔任台南市長期間就公開呼籲，「修正財劃法給予地方創生、發展地方經濟」，前雲林縣長蘇治芬、前嘉義縣長張花冠都支持財劃法修法。

「政府持續超徵稅收，應有合理分配！」林思銘強調，近幾年中央政府稅收超徵情形嚴重，近三年超徵共1.34兆元，今年更上看5千億元，顯示中央政府財政規劃長期「嚴重失靈」，中央政府不是沒錢，而是不會理財，既然民進黨不懂如何分配與善用稅收，那就讓國民黨來修法、分配給地方縣市。

縮小六都與縣市差距

黨團副書記長鄭正鈐表示，在1998年凍省之後，中央與地方財政收支配比為75%:25%，導致地方財政嚴重不足。以新竹市為例，竹科園區周邊經濟發展快速，但交通建設始終跟不上經濟發展速度，最重要的原因在於，統籌分配款一直跟不上地方經濟發展。

他說，《財劃法》修正後，將地方稅收貢獻納入考量，讓地方政府能有合理配比回饋，讓地方政府有更多的財源投入基礎建設，改善公共服務體系。另外，垂直分配比變成65%-35%，水平分配過去6都財政分配高於地方政府，將現行61%：39%的配比，修法改成54%：46%，變得更加合理。

地方背負巨額債務

「很多錢不是用分配預算付的！」國民黨立委張嘉郡強調，勞健保、社會福利、國防預算支出等很多是用特別基金或特種預算，與統籌分配款無關。如今地方政府只有25%統籌分配款的支配權，而地方政府是最直接面對民眾的第一線，目前各個地方基礎建設普遍不足，地方政府都背負巨額負債。

張嘉郡歎說，事實是稅收都用在國家建設上，地方執政縣市有藍有綠，適度將財政權還給地方，改善基礎建設、育兒津貼、老人福利，並能招商引資、增進地方發展，這才是平衡城鄉差距最重要的一步。

【更多精采內容，詳見

財劃法

延伸閱讀

民進黨反財劃法修法 國民黨團：貪少點3753億根本九牛一毛

影／綠營抵制財劃法修法 國民黨：民眾受惠為何抵制

綠揚言窮盡手段擋三大法 藍回嗆：若不公布賴總統帶頭違法

國民黨要衝了！選罷法、憲訟法、財劃法周五拚三讀

相關新聞

影／陳其邁轟藍修財劃法蠻橫 柯志恩反諷「綠搞得大家都錯亂」

高雄市長陳其邁及綠營議員今嗆國民黨主導的財劃法是懲罰努力招商的縣市、修法過程蠻橫。立委柯志恩批評，行政院沒有任何聲音，修...

「財劃法不該淪為搶錢遊戲」 陳其邁批劫貧濟富：煩惱到睡不著

立法院20日通過「財政收支劃分法」引起各界討論，高雄市長陳其邁今天說，國民黨通過的版本對高雄非常不公平，財劃法修法不該淪...

【重磅快評】中央地方搶錢 卓內閣「大姊頭」說了算？

立法院通過憲訴法、選罷法、財劃法修法，行政院今天大動作反擊，戰場聚焦「財政收支劃分法」，由財政部長莊翠雲、主計長陳淑姿領...

明年度總預算恐重編？ 賴士葆批政院用政治語言恐嚇人民

立法院會日前三讀通過修正財政收支劃分法，中央將釋出3753億元下放地方，行政院今指明年度中央政府總預算首當其衝，甚至需要...

財劃法統籌分配地方 藍盼綠接受新法

「《財劃法》不會影響中央支出，反而能有效讓地方進行重要建設！」國民黨團書記長林思銘23日召開記者會表示，近年來民進黨大量超徵稅收，新法只是拿出部分給地方，合理化財政分配，民進黨竟強力反對。國民黨立委張嘉郡則說，很多收支是用特別基金、特種預算支付，而不是用統籌分配款，盼民進黨別造謠。

財劃法爭議 邱議瑩質疑柯志恩：是要選台北市長？

財劃法修正案三讀通過，國民黨立委柯志恩辦公室指修法可幫高雄增加200多億元財源。但民進黨立委邱議瑩批評，這是在迴避分配不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。