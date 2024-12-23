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明年度總預算恐重編？ 賴士葆批政院用政治語言恐嚇人民

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
立法院會日前三讀通過修正財政收支劃分法，中央將釋出3753億元下放地方，行政院今指明年度中央政府總預算首當其衝，甚至需要重新編列。國民黨立委賴士葆表示，行政院只需要在補助款裡面減少3700多億，一切就迎刃而解。圖／聯合報系資料照片
立法院會日前三讀通過修正財政收支劃分法，中央將釋出3753億元下放地方，行政院今指明年度中央政府總預算首當其衝，甚至需要重新編列。國民黨立委賴士葆表示，行政院只需要在補助款裡面減少3700多億，一切就迎刃而解。圖／聯合報系資料照片

立法院會日前三讀通過修正財政收支劃分法，中央將釋出3753億元下放地方，行政院今指明年度中央政府總預算首當其衝，甚至需要重新編列。國民黨立委賴士葆表示，行政院只需要在補助款裡面減少3700多億就迎刃而解，他批評行政院用道地的政治語言恐嚇、情勒人民。。

賴士葆表示，現在中央給地方的部分，除了統籌稅款，還有一般補助款及計劃補助款，這比例占的也蠻多的，中央政府根本不需要重編總預算，只要減少補助款就可以了。換言之，行政院只需要在補助款裡面減少3700多億，一切就能迎刃而解，如果補助款不夠，則再辦追加預算即可。

賴士葆說，今天主計總處與財政部開記者會，完全是循著行政院長卓榮泰的思路來恐嚇人民、情緒勒索人民，是道地的政治語言而已。

國民黨立委顏寬恒表示，執政黨一再恐嚇人民會影響勞健保、社會福利、國防預算支出，根本是錯誤百出，執政黨應該告訴人民的是，很多項目都是用特別基金、特種預算支付，而不是用統籌分配款。

對於主計總處主計長陳淑姿主張，中央所承接的省府業務，包括老農津貼159億元、勞健保費915億元、省立學校350億元、省立醫院452億元等，應一併移回各地方政府辦理。

顏寬恒說，包含老農津貼、勞健保等許多支出，依法就是由中央來負擔，中央來編列相關預算，若是要要重編預算也要透過先修法，所以「重新編列預算」這樣的說法根本就是情緒勒索，就像這次的財劃法現在許多綠營的縣市認為分配不均，那當初更應該提出修法版本。

賴士葆也說，老農津貼、勞健保法定規定就是中央負擔，根本沒有修法的必要，中央可以負擔。至於承接省府業務，那個中央要甩鍋給地方，這部分可以與地方政府討論。

財劃法 賴士葆 顏寬恒

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