【重磅快評】中央地方搶錢 卓內閣「大姊頭」說了算？

立法院通過憲訴法、選罷法、財劃法修法，行政院今天大動作反擊，戰場聚焦「財政收支劃分法」，由財政部長莊翠雲、主計長陳淑姿領軍點火；只是官員們演出荒腔走板，暴露行政院自始就沒有提修法版本的打算，綠委則盡顯事後諸葛本事。這本帳若真要算清楚，其實不難。

立法院會三讀通過財政收支劃分法，中央須釋出3754億元給地方；行政院發言人李慧芝今偕財政部長莊翠雲、主計總處主計長陳淑姿舉行記者會說明。陳淑姿表示，修法後中央政府經常性收入減少，國防、撥補勞保、租金補貼、治安維護等經費都會受影響；她更語出驚人，指修法不合理，中央承接省府業務應回歸地方，將優先評估無涉修法的項目，比如過往承接省府的高中職、醫院等業務經費。

陳淑姿一向是總統賴清德的得力助手，擅長開源和節流。2010年台南縣市合併之初，市府舉債逾千億元，賴清德上任即將債務償還列為優先，總體債務短短幾年即大幅減少百億元，市長最後一年甚至成功繳出「零舉債」成績單，陳淑姿功不可沒，她也被閣揆卓榮泰形容為「二刀流」的主計長。

陳淑姿精算控管能力強，但財劃法三讀通，她卻不提一年就超徵5000億元，才要中央釋出3754億元，她也不管精省是如何一路走來，馬上「指點」中央地方政務要重新畫分，還洋洋灑灑羅列受影響各機關專項計畫9071億元、公共建設經費2644億元及科技發展2644億元，加總1.3兆餘元；陳淑姿率性發言，讓人想起日前她才因財劃法修法，竟語帶威脅要砍一半國光獎金，難不成她是卓內閣裡的「大姐頭」？

莊翠雲則細膩操作，深知「財政收支劃分法」修法有那麼多版本，但偏偏就獨缺行政院，直到立法院都三讀通過，她今天才來「爆料」，其實財政部不是坐領薪水，今年曾兩度會商地方政府，建議分配指標已由80多個收斂到僅3個尚待協商，因為還有細部分配還要花時間討論，因此沒有及時提出版本。

莊翠雲的說詞其實是給行政院難看，財政部今年兩度會商地方政府確是事實，但外界不清楚的是80多個分配指標已收斂到僅剩3個；外界要問的是，即果只剩區區3個，為何不能好好討論取得共識？如果卓榮泰知道財政部這麼努力完成九成五以上的分配指標，就差最後一哩路，又有什麼理由不提行政院版本？還一再說「目前的財劃法是最棒的版本」？

當中只有兩種可能，一是莊翠雲是自吹自擂，財政部做的事情根本不重要，所以卓榮泰連一個分配指標也不想要；第二種情形是行政院打從一開始就不想和地方政府及在野陣營溝通，所以任憑莊翠雲了什麼努力，根本過不了行政院會這一關。

莊翠雲說，倉促改變財政秩序，將是另一個分配不均的開始；但問題是誰不想凝聚共識，導致倉促改變財政秩序，難道不是行政院嗎？再者，所謂改變財政秩序，如果過去的秩序是失衡的，為何不能改變？

綠委蔡易餘的說詞和莊翠雲如出一轍，他提出「警示」，指新法的統籌分配款指標，其中一項是依財產稅分數進行評估，包含地價稅、土地稅、房屋稅、土地增值稅等，他直呼「太可怕了！縣市越會炒房炒地皮」？如果新法真的如此可怕，回過頭來更應該檢討行政院怎可一路坐視，不提自己的版本，等到法案都三讀了再來吵嚷，帳可以這樣算的嗎？