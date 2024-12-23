財劃法爭議 邱議瑩質疑柯志恩：是要選台北市長？

財劃法修正案三讀通過，國民黨立委柯志恩辦公室指修法可幫高雄增加200多億元財源。但民進黨立委邱議瑩批評，這是在迴避分配不均問題，質疑柯志恩「是選高雄還是台北市長？」

財政收支劃分法修正案日前三讀通過，但爭議未歇。面對高雄市分配款增幅全台最低的結果，邱議瑩今天透過新聞稿質疑有意參選高雄市長的柯志恩：「是要選高雄市長？還是台北市長？」

邱樣瑩指出，高雄市人口273萬，台北市249萬，且高雄市土地面積是台北的11倍，然而，台北市在此次修法後增加新台幣逾400億元，而高雄僅增加逾200億元。國民黨版財劃法強推過關，柯志恩卻以「高雄增加245億」作為回應，是在刻意迴避分配不均的核心問題。

邱議瑩說：難道柯志恩認為高雄人的努力與犧牲，不及台北市嗎？這樣不公平的財劃法版本，也能接受？「妳的心有在高雄嗎？」

邱議瑩強調，高雄人值得更公平的對待，不僅是地方發展的需要，更是基本的正義，高雄不該成為財政分配上的邊緣人，任何忽視高雄發展需求的法案，都應該被嚴正檢視。

柯志恩辦公室今天表示，國民黨推動修法通過後，可幫高雄增加245億元財源，而民進黨立院黨團並沒有提出「民進黨版」。如果財劃法沒有通過，高雄現在一毛錢都拿不到。

柯志恩辦公室表示，民進黨應該反問自己為什麼提不出一個比國民黨更好、更照顧高雄的版本。