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財劃法修正案 高雄議長康裕成感遺憾

中央社／ 高雄23日電

高雄市議會第4次定期大會今天閉幕，針對財劃法修正案，議長康裕成指出，高雄分配增加金額比率全國倒數第一，城市轉型過程的艱辛及城鄉差距沒有受到重視，非常不公。

高雄市議會第4次定期大會暫告一段落，康裕成說，由於議員發言踴躍及受颱風影響二度變更議程，致使部分審議稍有延誤，議會將於明年1月6日至23日連續召開兩次臨時會，希望全體議員匡列時間續審查尚未完成的總預算及其他議案。

針對立法院三讀通過財劃法修正案，康裕成站在高雄市議會議長立場表示，財劃法修正結果對高雄極為不公，感到非常遺憾。高雄從過去可憐的工業城市轉型過程中，20年來好不容易打造出基礎是靠中央補助款協助，大家心裡都有數，中央補助款之於高雄，非常重要。

她強調，高雄經過城市轉型好不容易站立於尖峰之上，正成為一個科技產業城市、智慧城市、魅力城市，卻在關鍵時刻因財劃法修正而減少中央補助，議員不分黨派應該要表達遺憾。

面對財劃法修正結果將重回「重北輕南」老路，康裕成說，高雄土地這麼大，有都會、有原鄉，人口結構不同影響法定社福，加上工業轉型的淨零負擔，立法院沒有考慮這些不同，未經充分討論而草率通過。站在同為議事殿堂的高雄市議會立場，針對「未充分討論就草率通過」的修正案感到深深遺憾，相信全體議員也有同感。

康裕成 財劃法

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