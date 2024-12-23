財劃法修法國防經費恐減28%？主計總處：會通盤檢討

行政院主計總處主計長陳淑姿今天說，財劃法三讀通過修正，中央必須釋出新台幣3753億元給地方，包括國防經費等計畫可能通案性減28%；若國防經費不減，其他項目就要多減，會再通盤檢討。

行政院發言人李慧芝今天主持「行政院針對立法院三讀財政收支劃分法版本說明記者會」，包括陳淑姿與財政部長莊翠雲出席。

陳淑姿說，財劃法修正通過後，中央每年將減少3753億元，以114年度中央政府總預算案歲出編列3兆1325億元為例，依法律義務支出1兆8144億元（約占58%），無法刪減；其餘歲出1兆3181億元（約占42%），須刪減約28%，將造成已核定且尚在執行中各項計畫經費難以為繼，受影響的包括國防經費2945億元、撥補勞保1200億元、租金補貼400億元、少子女化對策346億元等。

陳淑姿表示，原本中央擬透過總統賴清德「均衡台灣」整體計畫協助地方推動重大建設，包括捷運、公路、鐵路等，如果沒有相關預算經費，將嚴重影響未來均衡發展；且地方自有財源增加、財政能力增加，各部會計畫型補助包括育兒津貼、托育補助與污水下水道等，未來會檢討優先回歸地方辦理，或提高自籌比率。

陳淑姿表示，錢應隨事權移轉，為避免地方消化預算、浮濫支出，中央承接相關業務包括老農津貼、勞健保、省立學校與醫院約1000億也應回歸地方辦理。

是否與地方溝通事權移轉，陳淑姿表示，目前法令規定，老農津貼與健保是中央負擔，如果要移轉地方，必須透過修法；針對不用修法就可以調整的部分，會優先檢討，至於各縣市有關計畫型補助款的負擔比率也會檢討調整。

媒體詢問，若要從相關計畫刪減約28%經費，以國防明年度預算2945億元來說，減少28%等於減少800多億元，是否有思考如何調整。

陳淑姿說，通案性減28%是粗估，如果國防不減28%，其他項目就要多減，至於哪些可以不減、哪些要減，要再通盤檢討，也要看後續如何配合行政院施政方針。

媒體詢問，財政部與地方政府協調2次後，為何不先提出財劃法修法版本。莊翠雲說，財政部蒐集地方政府意見，是先討論指標，下一步就要討論權重，所以當時有跟立法院溝通希望經充分討論、獲得最大共識再提出版本，倉促提出版本只會增加爭議，無法解決問題，因此財政部一直在努力，尤其權重分配如果不平衡，會加劇城鄉差距、拉大財政情勢。