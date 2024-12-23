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綠營不開心 柯志恩回嗆：陳其邁及8立委為何不提版本

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
立委柯志恩上月曾會同議員在高市黨部開記者會，呼籲行政院提出財劃法版本，不要違反過去在野時的修法主張。圖／本報資料照
立委柯志恩上月曾會同議員在高市黨部開記者會，呼籲行政院提出財劃法版本，不要違反過去在野時的修法主張。圖／本報資料照

高雄市長陳其邁、議長康裕成及多名議員今天全針對財劃法表達不滿，立委柯志恩辦公室表示，民進黨有力道譴責柯志恩，為何不反問當過行政院副院長的陳其邁，以及8名委員，為何沒要求民進黨立院黨團，提出一個重視地方聲音、更照顧高雄的版本。

民進黨7名議員今早開記者會，批評財劃法的修法過程草率，忽視地方意見，高呼「重北輕南、霸凌高雄、拒絕惡修財劃法」，並點名柯志恩沒捍衛高雄市民權益，沒資格選市長。

柯志恩辦公室指出，國民黨修法讓高雄統籌分配款增加245億元、共745億元，總額居六都第三，僅次稅收最多的台北和人口最多的新北，但行政院和民進黨都沒有提案，唯一主提案的只有立委賴瑞隆，但賴的方案只微調水平公式，沒有增加垂直分配，且未顧及陳其邁的多數修法主張。

柯辦說，賴瑞隆版本只加了普通統籌分配應參酌「配合國家政策設置高汙染產業情形且空氣污染指數較高」和「配合國家整體經濟建設設置高汙染產業情形」43個字。也就是說，從原有4676億元的大餅裡，微幅增加高汙染城市的統籌分配款，考量到全台灣符合條件的城市不會只有高雄一座，最終能增加的稅款，充其量可能只是幾千萬。但最終高雄增加245億元，等同增加12.6％經費，不但減輕高雄施政負擔，也可用於償還債務。

柯辦呼籲，民進黨市議員若覺得不公平，應該譴責當過行政院副院長的陳其邁，為何不向行政院要求提出最照顧高雄，統籌分配款比例全國第一，六都增加幅度最高的行政院版本，更應該譴責高雄民進黨8名立委，為何未要求立院黨團提出重視地方聲音的版本。

國民黨高市黨部發言人張永杰也質疑，民進黨自己都不敢循黨內機制向中央民代反應，而陳其邁市長「氣噗噗」說對高雄不公，卻也不跟中央要求提版本，陳市長是被中央當塑膠？還是8席立委被當塑膠，只想著要選市長？

財劃法

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