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財劃法修正衝擊政院？游淑慧舉近年超收數打臉提醒8字

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
國民黨北市議員游淑慧。本報資料照
國民黨北市議員游淑慧。本報資料照

立院日前三讀通過財劃法等修正案，行政院今指出，財劃法修正未搭配修法下放事權，會造成中央與地方財政分配不均，明年度中央政府總預算首當其衝，並稱需重新編列。國民黨議員游淑慧今天點出八個字表示，「取之於民、用之於民。」

游淑慧說，稅收本來就是各縣市人民上繳，新的財劃法是直接讓地方有更多財務能建設、造福縣市民眾。

游也以近年政府超收為例，2021年中央超收4327億；2022年中央超收5237億；2023年中央超收3860億；2024年中央超收4000億。中央近年平均「超收」4000億以上。新的財劃法只把3700多億給地方做更多建設。

游認為，所以中央財務狀況不見得會受影響，因為超收的還是比被分配出去的還多。而國家的錢並沒有變少，只是轉移給真正做事的地方，要知道絕大部分的業務和公務員都在地方政府。

游說，她知道很多立法委員都在準備2026年要角逐地方的百里侯，盼中央多以地方首長的角度去想一想，巧婦難為無米之炊。

財劃法

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